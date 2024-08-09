美股上揚 差點完全收復本周所有跌幅
美股收漲，自5日的暴跌起完成令人難以置信地反彈。大盤指數本周差一點就完全收復全周跌幅。
史坦普500指數上漲24.85點或0.47%收5344.16點。那斯達克指數上漲85.28點或0.51%收1萬6745.3點。道瓊工業指數微升51.05點或0.13%收3萬9497.54點。
本周史指僅下跌0.04%。在9日盤中一度成功轉為正值，但尾盤走低。同時，藍籌道指和科技股那指本周分別下跌0.6%和0.18%。
本周是2024年市場波動最劇烈的一週。道指5日暴跌1000點，而史指則是下跌3%，創2022年以來最糟單日走勢。
然而，主要股指有所回升，8日令人鼓舞的每周失業救濟金人數有助於緩解投資人對美國經濟的擔憂。史指8日上漲2.3%，創2022年11月以來的最佳單日表現；而道指則飆升約683點。以科技股為主的那指上漲近2.9%。
5日盤中最低點，史指較近期歷史高點下跌近10%。那指的回檔幅度達到超過10%的全面修正區間。華爾街的「恐慌指標」芝加哥期權交易所波動率指數(VIX)達到新冠疫情和金融危機爆發期間來最高點。
但投資人認為另一場危機或衰退不會即將到來，因此逢低買進。本周初的跌幅更比較與對沖基金平倉對廉價日元的長期押注有關，並非與經濟面臨的根本威脅有關。
經歷動盪一周的不僅是股市。10年期公債殖利率一度跌破3.7%，8日又回升至4%。9日交易在3.94%左右。
基礎設施資本顧問公司執行長哈特菲爾德表示，交易活動的波動與夏末的情況相當，當時沒有太多經濟數據，財報季正要結束，但這並不表示經濟正在惡化。他表示，市場上的大部分拋售源於「對沖基金」，而不是長期投資人。
他補充指出，「反彈是很合理的。波動性拋售和反彈只是8月和9月的正常行為；市場清淡，對沖基金瘋狂，非理性下跌。最近的市場活動對我們的長期前景沒有影響。」
由於經濟衰退擔憂有所緩解，且中東爆發戰爭可能擾亂生產和運輸的風險籠罩著市場，美國原油本周上漲逾4%。
西德州中質原油9月合約9日日上漲0.85%收每桶76.84元。布蘭特10月合約上漲0.63%收每桶79.66元。
哈馬斯領導人哈尼亞上周在德黑蘭被暗殺後，中東局勢仍處於緊張狀態。以色列一直在準備應對伊朗和黎巴嫩真主黨民兵的報復性打擊，不過美國一直在透過外交管道努力避免敵對行動升級。
網路安全ETF First Trust Nasdaq Cybersecurity ETF 和Amplify Cybersecurity ETF均上漲約1.7%，並連續第4個交易日上漲。日本趨勢科技(Trend Micro)和Akamai領漲，兩檔股票均上漲超過11.5%以上。
隨著本周結束，企業財報季即將進入最後尾聲。根據截至9日下午的FactSet數據，超過91%的史指上市公司已公布上季財務業績。在已經發布報告的企業中，超過78%的業績超出華爾街的預期。
不過下周仍有一些大型個股值得關注。除了思科系統之外，零售商家得寶(Home Depot)和沃爾瑪(Walmart)也在其中。
在發布優於預期的財報後，Akamai Technologies迎來了5年多來最佳單日走勢。
該股收漲10.98%，為2018年10月以來的最佳單日表現，當時該股上漲近17%。
在收漲前，這家總部位於麻州的公司表示，不計項目，第2季每股獲利1.58元，營收9.8億元，高於LSEG分析師預期的1.53元和9.77億元。
該公司同時發表強於華爾街預期的本季和全年調整後每股獲利財測。不過即使9日大漲，該股今年來仍下跌13.15%。
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