美股上揚 差點完全收復本周所有跌幅

美股收漲，自5日的暴跌起完成令人難以置信地反彈。大盤指數本周差一點就完全收復全周跌幅。路透

美股收漲，自5日的暴跌起完成令人難以置信地反彈。大盤指數本周差一點就完全收復全周跌幅。

史坦普500指數上漲24.85點或0.47%收5344.16點。那斯達克指數上漲85.28點或0.51%收1萬6745.3點。道瓊工業指數微升51.05點或0.13%收3萬9497.54點。

本周史指僅下跌0.04%。在9日盤中一度成功轉為正值，但尾盤走低。同時，藍籌道指和科技股那指本周分別下跌0.6%和0.18%。

本周是2024年市場波動最劇烈的一週。道指5日暴跌1000點，而史指則是下跌3%，創2022年以來最糟單日走勢。

然而，主要股指有所回升，8日令人鼓舞的每周失業救濟金人數有助於緩解投資 人對美國經濟的擔憂。史指8日上漲2.3%，創2022年11月以來的最佳單日表現；而道指則飆升約683點。以科技股為主的那指上漲近2.9%。

5日盤中最低點，史指較近期歷史高點下跌近10%。那指的回檔幅度達到超過10%的全面修正區間。華爾街 的「恐慌指標」芝加哥期權交易所波動率指數(VIX)達到新冠疫情和金融危機爆發期間來最高點。

但投資人認為另一場危機或衰退不會即將到來，因此逢低買進。本周初的跌幅更比較與對沖基金平倉對廉價日元的長期押注有關，並非與經濟面臨的根本威脅有關。

經歷動盪一周的不僅是股市。10年期公債殖利率 一度跌破3.7%，8日又回升至4%。9日交易在3.94%左右。

基礎設施資本顧問公司執行長哈特菲爾德表示，交易活動的波動與夏末的情況相當，當時沒有太多經濟數據，財報季正要結束，但這並不表示經濟正在惡化。他表示，市場上的大部分拋售源於「對沖基金」，而不是長期投資人。

他補充指出，「反彈是很合理的。波動性拋售和反彈只是8月和9月的正常行為；市場清淡，對沖基金瘋狂，非理性下跌。最近的市場活動對我們的長期前景沒有影響。」

由於經濟衰退擔憂有所緩解，且中東爆發戰爭可能擾亂生產和運輸的風險籠罩著市場，美國原油本周上漲逾4%。

西德州中質原油9月合約9日日上漲0.85%收每桶76.84元。布蘭特10月合約上漲0.63%收每桶79.66元。

哈馬斯領導人哈尼亞上周在德黑蘭被暗殺後，中東局勢仍處於緊張狀態。以色列一直在準備應對伊朗和黎巴嫩真主黨民兵的報復性打擊，不過美國一直在透過外交管道努力避免敵對行動升級。

網路安全ETF First Trust Nasdaq Cyber​​security ETF 和Amplify Cyber​​security ETF均上漲約1.7%，並連續第4個交易日上漲。日本趨勢科技(Trend Micro)和Akamai領漲，兩檔股票均上漲超過11.5%以上。

隨著本周結束，企業財報季即將進入最後尾聲。根據截至9日下午的FactSet數據，超過91%的史指上市公司已公布上季財務業績。在已經發布報告的企業中，超過78%的業績超出華爾街的預期。

不過下周仍有一些大型個股值得關注。除了思科系統之外，零售商家得寶(Home Depot)和沃爾瑪(Walmart)也在其中。

在發布優於預期的財報後，Akamai Technologies迎來了5年多來最佳單日走勢。

該股收漲10.98%，為2018年10月以來的最佳單日表現，當時該股上漲近17%。

在收漲前，這家總部位於麻州的公司表示，不計項目，第2季每股獲利1.58元，營收9.8億元，高於LSEG分析師預期的1.53元和9.77億元。

該公司同時發表強於華爾街預期的本季和全年調整後每股獲利財測。不過即使9日大漲，該股今年來仍下跌13.15%。