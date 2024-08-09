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美股早盤開低走低 台積電ADR震盪有撐

編譯吳孟真／綜合外電
美股昨日攀高，但市場尚未收復上周末以來失土。路透
美股昨日攀高，但市場尚未收復上周末以來失土。路透

美國過去這一周公布了兩項就業報告，牽動美國與全球股市幾乎日日劇烈動盪，在本周最後一個交易日早盤出現難得「平穩」的走勢，紐約三大指數儘管開低走低，但漲跌幅不超過0.5%。費半指數震盪幅度較大，跌逾1%。

道瓊工業指數早盤跌77點或0.2%，史坦普500指數和那斯達克綜合指數小跌0.1%，費城半導體指數跌0.26%。

台積電7月營收暴衝至79.32億美元，再寫單月新高，且年增近45%。台積電ADR早盤一度漲逾1.5%，隨後翻黑，但又反轉向上。輝達早盤跌逾1%。

派拉蒙全球（Paramount Global）8日盤後公布，調整後每股盈餘為優於預期的0.42美元，並宣布將在與Skydance Media合併前縮減成本，裁減15%人力，股價早盤漲約4%。

旅遊網Expedia雖在日前示警，全球經濟可能拖累7月旅遊需求，上季營收仍報35.6億美元，每股盈餘3.51美元，均優於預期，9日早盤漲逾7%。

美股昨日收盤攀高，那斯達克指數和史坦普500指數收盤均上漲2%以上，史坦普更創2022年11月來單日最大漲幅；道瓊也漲1.8%。然而，市場尚未收復上周末全球股災以來失土。史坦普500本周跌幅約0.6%，道瓊跌約1%，那指跌0.8%。三大指數本周預料將收黑。

US Bank Wealth Management首席股票策略師桑德文說，「對於放眼年底以後的投資人而言，市場基本面有利股價繼續攀高」，「股市高度波動的情況，比較可能是近期常態」。

史坦普500 道瓊 台積電

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