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初領失業金數據提振 史指大漲2.3% 為2022年來最佳表現

財經新聞組編譯張大仁 / 綜合整理
製藥巨頭禮來公司(Eli Lilly)獲利優於預期，並因糖尿病治療Mounjaro和減肥藥物Zepbound的強勁需求而調升全年財測，股價飆升9.48%。美聯社
製藥巨頭禮來公司(Eli Lilly)獲利優於預期，並因糖尿病治療Mounjaro和減肥藥物Zepbound的強勁需求而調升全年財測，股價飆升9.48%。美聯社

繼本周初股市大幅拋售之後，最新勞動市場數據提振了投資人對美國經濟的信心，美股大漲。

史坦普500指數上漲119.81點或2.3%收5319.31點，創2022年11月以來最佳單日表現。道瓊工業平均指數激揚683.04點或1.76%至3萬9446.49點。那斯達克指數上漲464.21點或2.87%收1萬6660.02點。

製藥巨頭禮來公司(Eli Lilly)獲利優於預期，並因糖尿病治療Mounjaro和減肥藥物Zepbound的強勁需求而調升全年財測，股價飆升9.48%。5日下跌最深的動能股大舉反彈。晶片製造商輝達(Nvidia)和博通(Broadcom)均上漲6.1%。Meta Platforms上漲4.24%，蘋果上漲1.66%。

最新的每周初領失業金人數低於預期，有助於緩解近期對勞動市場強勁程度的擔憂。美國勞工部報告指出，上周首次申請失業救濟金人數為23.3萬人，比前周減少1.7萬人，低於《道瓊》預估的24萬人。

初領失業金數據公布後，10年期公債殖利率觸及4%，這是2日令人失望的7月就業報告導致市場震盪之前的水平。

日元兌美元走弱也對市場有幫助。日元升值導致對沖基金流行的所謂套利交易平倉，這是5日股市下跌的主因。

SoFi投資策略主管湯瑪斯(Liz Young Thomas)表示，「這就是人們等待的反彈。所以現在我們了解到，市場不會只是為了反彈而反彈。我們需要好消息才能繼續前進，並證明反彈是持久的。」

在新申請失業救濟金人數之後的反彈中，她表示，這代表市場「對所有即將到來的數據更加敏感，這也顯示，當出現可能相互衝突的數據時，將會有更多的波動 」。

本周至今主要股指仍然走低，但已從5日的暴跌中收復大部分失地。史指本周下跌0.5%，道指和那指分別下跌約0.7%。

法國興業銀行表示，雖然本周美股因硬著陸擔憂加劇而出現波動，但投資人不應對美國經濟感到悲觀。

亞洲股票策略主管兼多元資產策略師本西姆拉(Frank Benzimra)表示：「上周最大的波動發生在日本和科技領域，這代表科技估值和套利交易逆轉是對波動性的更令人信服的解釋，而不是美國經濟衰退可能性上升。」

在8日的反彈中，航空股表現優於預期，證明投資人可能對優於預期的失業救濟金申請數字後的經濟狀況感到更加放心。

美國環球航空ETF(JETS)上漲3.93%，漲幅高於三大平均指數。該ETF當月下跌近12%。

美國航空和達美航空推動了該ETF的漲幅，各自上漲超過6%。

花旗分析師查科內(Steven Zaccone)表示，隨著兩種相反趨勢出現，許多零售股的前景變得黯淡。一方面，預計下半年降息可能會刺激需求。然而，降息之所以到來，是因為人們認為經濟正在疲軟。問題是：哪種趨勢會勝出？

他示，預計零售商將越來越可能下修財年財測，以應對下半年銷售可能放緩的情況，「這些財測的削減是否會得到回報還有待觀察」。

考慮到這一點，花旗表示，投資人最好堅持選擇一流的防禦性零售商、具有成長風險的零售商或具有周期性風險的零售商，像是百思買、家得寶和奧萊利汽車。

資訊科技是史指表現最好的類股，上漲3.31%。Monolithic Power Systems漲幅最大，飆漲11.42%。On Semiconductor和KLA Corp均上漲超過7.2%。博通(Broadcom)、美光科技(Micron Technology)和泰瑞達(Teradyne)均上漲至少6%。

通訊服務是表現第二好的類股，上漲2.34%。Meta Platforms和Netflix 領漲，上漲超過3%。Alphabet上漲1.92%。

醫療保健、工業和非必需消費品也上漲2%以上。

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