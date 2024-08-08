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30年期貸款利率降至6.47% 一年來最低

中新社華盛頓8月8日電
（歐新社）
（歐新社）

住房金融機構房地美(Freddie Mac)當地時間8日公布數據顯示，30年期固定抵押貸款平均利率降至6.47%，是自2023年5月以來最低值。 　　

數據顯示，美國30年期固定抵押貸款平均利率當天降至6.47%。一周前該數據為6.73%，一年前該數據為6.96%。 

分析人士認為，房貸利率的下降將增加潛在購房者的購買力，對於房地產市場而言是「好消息」。過去兩年，受高房貸利率和低庫存影響，美國成屋銷售量連續下滑，房地產市場一直處於低迷狀態。 　　

據美國全國房地產經紀商協會(National Association of Realtors)近日公布數據顯示，今年6月美國成屋銷售量環比下降5.4%，已連續4個月下降。 　　

媒體分析認為，近來通脹和勞動力市場「降溫」明顯，各方均預計聯準會將在9月例會降息，對聯準會降息預期是導致房貸利率下降的主要因素。受降息預期影響，美國長期國債收益率近來也走低，8日美國10年期國債收益率為4%。 　　

聯準會(Fed)7月31日宣布，將聯邦基金利率目標區間維持在5.25%至5.5%的水平不變。這是聯準會2023年9月以來連續第八次維持這一利率區間不變。聯準會主席鮑爾稱，如果通脹和勞動力市場繼續「降溫」，聯準會最早可能會在9月會議降息。

利率 聯準會 降息

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