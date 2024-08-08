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初領失業金人數意外大降 美股早盤勁升 台積ADR/輝達均俏

編譯陳苓／綜合外電
美國初次請領失業救濟的人數大減，舒緩市場對經濟放緩的恐懼，美股四大指數8日早盤齊步走升。(路透)
美國初次請領失業救濟的人數大減，舒緩市場對經濟放緩的恐懼，美股四大指數8日早盤齊步走升。(路透)

美國上周初次請領失業救濟的人數意外大減，舒緩市場對經濟放緩的恐懼，美股四大指數8日早盤齊步走升。

道瓊工業指數早盤大漲逾400點或1.4%，史坦普500指數和那斯達克綜合指數均走升1%，費城半導體指數更勁揚2.9%。台積電ADR上漲2%，輝達也漲2%。

上周五（2日）出爐的就業報告顯示美國勞動市場轉冷，引發投資人憂慮。但最新數據顯示，上周初領失業救濟人數為23.3萬人，減幅為近一年之最，並低於分析師估計的24萬人，公債價格全線聞訊下滑。

基金經理人表示，日圓利差交易出場，所引發的全球股災尚未結束，擔心最終可能蔓延至信用市場，拖累部分銀行，並傷害美元。由於債市未像股市般出現激烈賣壓，外界猜測，債券可能是下一個下跌的資產。

Eastspring投資公司經理人說，難以理解相對於其他風險市場，信用債券大致不為所動，假若股市持續掙扎，信用市場或許將有調整。

摩根大通估計，全球利差交易有四分之三已經出場，今年獲利全數回吐。

個股方面，藥界大廠禮來（Eli Lilly）飆升8%，該公司減重藥Zepbound需求強健，帶動上季盈餘優於預期，並調升年度展望。

投資 債券 費城

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