科技股反彈不成 走勢先盛後衰 道指上下震盪逾700點

市場試圖收復5日跌幅的努力宣告失敗，美股收低。美聯社

市場試圖收復5日跌幅的努力宣告失敗，美股收低。

道瓊工業指數下跌234.21點或0.6%至3萬8763.45點。史坦普500指數下跌40.53點或0.77%收5199.5點；那斯達克指數下跌171.05點或1.05%收1萬6195.81點。

盤中最高時，道指飆升480.3點，史指上漲1.73%。以科技股為主的那指一度上漲超過2%。

輝達和其他大型科技股在早盤上漲後出現逆轉走勢，導致主要股指在下午暴跌。輝達下跌5.08%，而伺服器公司美超微電腦(Super Micro Computer)的第4財季獲利未達分析師預期，股價暴跌20.14%。特斯拉也下跌4.43%，Meta Platforms下跌1.05%。

指標10年期公債殖利率 持續攀升，上漲約6個基點至3.95%，重回2日就業數據疲軟引發人們對經濟衰退擔憂前的水平。

被稱為華爾街「恐懼指標」的芝加哥選擇權交易所波動率指數(VIX)在早盤跌至22點後，最新交易價格接近28點。從5日約65點大幅下跌代表投資 人的擔憂正在減弱，但仍高於本月初的水平。

安聯投資管理公司資深投資策略師雷普利(Charlie Ripley)表示，。「過去幾天人們有些安心，事情已經平靜了一些。但仍有不少未知因素，例如日元套利交易平倉還有多少正在進行，以及地緣政治阻力。」

史指和那指6日均上漲1%，道指上漲近300點。在衰退擔憂和日元套利交易平倉的推動下，道指和史指5日創下2022年以來最糟交易日。

德意志銀行表示，即使近期市場出現一些波動，但金融狀況還沒有收緊到足以讓聯準會 採取緊急降息等特殊行動的程度。

德意志銀行利用聯準會自己的專有指標表示，自7月31日聯準會最近一次會議結束以來，經過5日的市場下跌，情況僅收緊了約0.15個基點。此外，由於市場自此之後一直在上漲，實際的緊縮幅度可能會較小。

德意志銀行經濟學家溫德納(Justin Weidner)在報告中表示，即使如此，這也是2022年11月聯準會會議至今聯準會金融狀況指數的最大變動，值得關注。

他寫道：「雖然近期緊縮政策的劇烈性質可能令人擔憂，但聯準會指數的水平顯示，對於前瞻性成長前景而言，金融狀況仍然大致中性。」「如果金融狀況沒有更大幅度、更廣泛的收緊，近期的市場波動不太可能推動聯準會採取更激進的行動。」

聯準會的指數包括7個變數，包括股市價值、房價、各種證券的殖利率和美元。

加密貨幣在5日暴跌後小幅反彈一天，7日再度回落，給加密貨幣股票帶來進一步壓力。

比特幣全天大部分時間都保持在水平線附近，但由於股市反彈未果，在下午交易開始走低；但仍然保持著兩日3%的漲幅。根據Coin Metrics的數據，最新價格下跌3%至5萬4786.76美元；以太幣下跌6.5%至2338.71美元，回吐6日的漲幅。

Coinbase下跌7.86%，而MicroStrategy和礦工股Marathon Digital和Riot Platforms分別下跌8.94%、8.17%和9.16%。

小型股疲軟給大盤帶來下行壓力，羅素2000指數下跌1.41%。

小型股對經濟波動更為敏感，它們在本周拋售中首當其衝。本周至今，羅素2000指數已下跌3.1%，光是8月就下跌了9.4%。

Wolfe Research數據顯示，從2024年初到7月10日期間領漲的類股，卻自7月11日起跌幅最大。

科技類股在第1季上漲了36%，通訊服務類股上漲31%；但從7月11日開始，兩者分別下跌了13%和8%。

Wolfe Research指出，「由於上周『七巨頭』財報好壞參半、選舉的不確定性以及現在對美國經濟前景的擔憂，預計這些劇烈的輪換將持續到季節性較弱的8月至10月期間。」

Nationwide投資研究主管哈克特(Mark Hackett)表示，到目前為止，冷靜的投資者似乎是動盪市場的贏家。

他在最新的報告中寫道：「觀察投資人在壓力時期的行為很重要，以了解逢低買入的心態是否仍在發揮作用。」「機構投資人知道市場下跌並不罕見，平均每年有3次5%的跌幅和1次10%的大跌。這次讓人感到心驚是因為它跌得很急，而且是發生在一個相對強勢和平穩的市場。」

他引用高盛的數據顯示在下跌5%之後，市場在接下來3個月平均上揚6%，上漲的機率達到84%。