科技股反彈不成 走勢先盛後衰 道指上下震盪逾700點
市場試圖收復5日跌幅的努力宣告失敗，美股收低。
道瓊工業指數下跌234.21點或0.6%至3萬8763.45點。史坦普500指數下跌40.53點或0.77%收5199.5點；那斯達克指數下跌171.05點或1.05%收1萬6195.81點。
盤中最高時，道指飆升480.3點，史指上漲1.73%。以科技股為主的那指一度上漲超過2%。
輝達和其他大型科技股在早盤上漲後出現逆轉走勢，導致主要股指在下午暴跌。輝達下跌5.08%，而伺服器公司美超微電腦(Super Micro Computer)的第4財季獲利未達分析師預期，股價暴跌20.14%。特斯拉也下跌4.43%，Meta Platforms下跌1.05%。
指標10年期公債殖利率持續攀升，上漲約6個基點至3.95%，重回2日就業數據疲軟引發人們對經濟衰退擔憂前的水平。
被稱為華爾街「恐懼指標」的芝加哥選擇權交易所波動率指數(VIX)在早盤跌至22點後，最新交易價格接近28點。從5日約65點大幅下跌代表投資人的擔憂正在減弱，但仍高於本月初的水平。
安聯投資管理公司資深投資策略師雷普利(Charlie Ripley)表示，。「過去幾天人們有些安心，事情已經平靜了一些。但仍有不少未知因素，例如日元套利交易平倉還有多少正在進行，以及地緣政治阻力。」
史指和那指6日均上漲1%，道指上漲近300點。在衰退擔憂和日元套利交易平倉的推動下，道指和史指5日創下2022年以來最糟交易日。
德意志銀行表示，即使近期市場出現一些波動，但金融狀況還沒有收緊到足以讓聯準會採取緊急降息等特殊行動的程度。
德意志銀行利用聯準會自己的專有指標表示，自7月31日聯準會最近一次會議結束以來，經過5日的市場下跌，情況僅收緊了約0.15個基點。此外，由於市場自此之後一直在上漲，實際的緊縮幅度可能會較小。
德意志銀行經濟學家溫德納(Justin Weidner)在報告中表示，即使如此，這也是2022年11月聯準會會議至今聯準會金融狀況指數的最大變動，值得關注。
他寫道：「雖然近期緊縮政策的劇烈性質可能令人擔憂，但聯準會指數的水平顯示，對於前瞻性成長前景而言，金融狀況仍然大致中性。」「如果金融狀況沒有更大幅度、更廣泛的收緊，近期的市場波動不太可能推動聯準會採取更激進的行動。」
聯準會的指數包括7個變數，包括股市價值、房價、各種證券的殖利率和美元。
加密貨幣在5日暴跌後小幅反彈一天，7日再度回落，給加密貨幣股票帶來進一步壓力。
比特幣全天大部分時間都保持在水平線附近，但由於股市反彈未果，在下午交易開始走低；但仍然保持著兩日3%的漲幅。根據Coin Metrics的數據，最新價格下跌3%至5萬4786.76美元；以太幣下跌6.5%至2338.71美元，回吐6日的漲幅。
Coinbase下跌7.86%，而MicroStrategy和礦工股Marathon Digital和Riot Platforms分別下跌8.94%、8.17%和9.16%。
小型股疲軟給大盤帶來下行壓力，羅素2000指數下跌1.41%。
小型股對經濟波動更為敏感，它們在本周拋售中首當其衝。本周至今，羅素2000指數已下跌3.1%，光是8月就下跌了9.4%。
Wolfe Research數據顯示，從2024年初到7月10日期間領漲的類股，卻自7月11日起跌幅最大。
科技類股在第1季上漲了36%，通訊服務類股上漲31%；但從7月11日開始，兩者分別下跌了13%和8%。
Wolfe Research指出，「由於上周『七巨頭』財報好壞參半、選舉的不確定性以及現在對美國經濟前景的擔憂，預計這些劇烈的輪換將持續到季節性較弱的8月至10月期間。」
Nationwide投資研究主管哈克特(Mark Hackett)表示，到目前為止，冷靜的投資者似乎是動盪市場的贏家。
他在最新的報告中寫道：「觀察投資人在壓力時期的行為很重要，以了解逢低買入的心態是否仍在發揮作用。」「機構投資人知道市場下跌並不罕見，平均每年有3次5%的跌幅和1次10%的大跌。這次讓人感到心驚是因為它跌得很急，而且是發生在一個相對強勢和平穩的市場。」
他引用高盛的數據顯示在下跌5%之後，市場在接下來3個月平均上揚6%，上漲的機率達到84%。
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