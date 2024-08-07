美晶片股慘跌後可買了嗎？可考慮NVIDIA和這一檔

最近美國半導體股殺聲震天，血流成河。但分析師認為，在股價大幅拉回整理後，一些晶片股已浮現誘人的買點，尤其是輝達（Nvidia）和超微（AMD）。美聯社

最近美國半導體股殺聲震天，血流成河。但分析師認為，在股價大幅拉回整理後，一些晶片 股已浮現誘人的買點，尤其是輝達 （Nvidia）和超微（AMD）。

MarketWatch報導，對於想逢低承接半導體股的投資人，Piper Sandler分析師庫瑪推薦輝達，因為股價歷經大量賣壓洗禮後，已顯得相當吸引人。

庫瑪指出，輝達近幾周來股價大跌，反映資金輪動、撤離今年贏家股，並對人工智慧（AI ）革命的前景轉趨審慎。輝達新Blackwell系列晶片面臨出貨延遲的顧慮，是股價急轉直下的另一因素。

但庫瑪看見「巨大的機會」。他說，輝達最近回應傳聞Blackwell晶片出貨恐延遲的聲明顯示，該公司「不認為Blackwell晶片出貨時機會有任何重大衝擊或延宕」。即使稍有耽擱，庫瑪估計衝擊也有限，對10月當季營收的影響可能約10億美元、對1月當季營收的影響估計約20億至30億美元。

輝達股價6日收在每股104.25美元，已比歷史最高收盤價位135.58美元大幅滑落，離6月創下的盤中新天價140.76美元更遠。

但庫瑪說：「基本上，（輝達）仍是AI加速器領域最強的業者，估計到2028年市占率可達80%。我們也認為，Blackwell架構10月吹起強勁的順風，將持續驅動營收到2025年，因為供不應求。」

庫瑪看好的另一支晶片股是超微，不僅因為倘若輝達Blackwell出貨延遲，超微可望從中得利；也因為看好超微在伺服器晶片市場持續擴大市占。對於輝達、超微這兩支晶片股，他建議投資人目光「跳脫最近的市場頹勢」、放眼超微和輝達「產品領導地位與市場優勢」。

他指出，隨著英特爾在傳統伺服器市場面臨與執行相關的挑戰，超微大有機會擴大市占率。他在報告中寫道：「我們認為，未來幾年，這種轉變會成形，而超微會（從英特爾）贏得更多的大客戶。」

目前超微在傳統伺服器市場的占有率約35%上下，但庫瑪預期，到2030年底，超微可望吃下超過50%的市場。而且，他預估在2028年之前，超微可能坐擁20%的AI加速器市場。