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全面紓壓反彈 道指收漲近300點 終止連3跌

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全面紓壓反彈 道指收漲近300點 終止連3跌

財經新聞組編譯張大仁 / 綜合整理
股市收漲，收復前3個交易日的部分跌幅，投資人暫時擺脫了對經濟衰退的擔憂，日股上揚。美聯社
股市收漲，收復前3個交易日的部分跌幅，投資人暫時擺脫了對經濟衰退的擔憂，日股上揚。美聯社

股市收漲，收復前3個交易日的部分跌幅，投資人暫時擺脫了對經濟衰退的擔憂，日股上揚。

史坦普500指數上漲53.7點或1.04%收5240.03點。道瓊工業指數上漲294.39點或0.76%收3萬8997.66點。以科技股為主的那斯達克指數上漲166.77點或1.03%收1萬6366.85點。主要股指結束連續3天的下跌。

史指的所有11個類股均表現積極。幾支大型科技股在5日大幅回檔後也出現反彈。輝達上漲3.78%，Meta Platforms上漲3.86%。

日股的反彈提振了市場情緒。日經225指數創下2008年10月以來最大單日漲幅，飆升10.2%。在飆升的前一天，日經指數遭遇了1987年以來最糟單日跌幅，下跌12.4%。

貝爾德投資策略師梅菲爾德表示，隨著日元套利交易持續平倉，短期內波動性可能會持續上升，「如果未來幾周出現更多壓力，我不會感到意外，但我的確認為成長恐慌有些過頭了。」

他補充說，雖然有所降溫，但勞動市場仍然相對健康，其他經濟指標仍然強勁，「雖然市場波動可能會持續，但我不太擔心基本面。」

由於對經濟狀況的擔憂，5日交易出現大幅拋售。道指下跌1033.99點或2.6%，史指下跌3%。這兩個指數均創2022年9月以來最糟單日表現。

日元套利交易的大幅平倉也加劇了波動。日本央行上周升息，推動日元 升值。影響了交易員借入較便宜貨幣購買其他全球資產的做法。然而，日元6日大幅上漲後回落，加劇了對套利交易的擔憂。

雖然截至6日收盤的3個交易日市場拋售似乎令投資人感到擔憂，但LPL Financial指出，自1928年以來有94%的年份，市場都經歷過至少5%的回檔。

投資組合經理人史密斯在最新報告中寫道，「雖然股價這種大幅下跌令人擔憂，但回顧史指的歷史數據，10%以上的下跌、回調和修正是任何牛市的正常且健康的部分。平均而言，股票每年會經歷超過5%的回跌超過3次，並且每年都會經歷一次10%以上的回調，即使是在上揚的年份。」

他補充說，考慮到這一點，投資者應繼續投資股市並保持耐心。

綠光資本(Greenlight Capital)總裁艾因霍恩(David Einhorn)認為，美國總統選舉的結果對市場來說無關緊要，因為他認為兩位候選人都面臨沉重的財政赤字，導致通膨上升。

他在致投資人的信中寫道：「從市場角度來看，我們認為誰勝選並不重要。」「雙方的經濟政策非常相似。即使經濟強勁，但兩人都贊成巨額赤字。我們相信，這支持了我們對未來幾年長期通膨上升的持續預期。」

Ritholtz Wealth Management首席市場策略師考克斯(Callie Cox)表示，市場近期的回檔是挖掘價值的機會，「當身處於牛市時，必須預期5%到10%的調整。」「現在我們正在經歷成長恐慌，我不認為成長有想像的那麼糟。我也不認為就業市場已經崩潰，即使它正在放緩。」

她表示，投資人應該保持對牛市「不受歡迎領域」的信心，例如小型股和其他仍有上漲空間的利率敏感概念股。並補充說，她希望科技業以外的公司也取得強勁的獲利業績。

Strategas策略師索恩(Todd Sohn)表示，如果歷史可資借鑑，芝加哥期權交易所波動率指數(VIX)的飆升可能對中期股市來說是個好兆頭。

他在給客戶的報告中表示：「VIX超過30代表讀數處於最高十分位，且我們已經達到了。從歷史上看，這就是未來6個月高於平均水平的回報發揮作用的地方。」

他表示，自1990年以來，VIX超過30時，史指的平均遠期6個月回報率接近12%。報告指出，81%的觀察結果是正確的。

在5日大幅拋售後，股市反彈上漲。不過Piper Sandler表示，這還不足以顯示大盤指數是否會持續反彈。

分析師強生(Craig Johnson)表示：「從策略上講，這種持續的下行趨勢是為『周二反彈』預作準備，但現在判斷這是否僅是一次緩解性反彈還為時過早。」他維持史指年底目標價5800點的預測不變。

投資 就業 那斯達克

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