彭博資訊：抄底大型科技股時機未到

美股那斯達克100指數過去三個交易日的跌幅一度達到二位數，但許多交易商不相信賣壓已經結束，仍在等待更好的買點。(路透)

彭博資訊報導，美股那斯達克 100指數過去三個交易日的跌幅一度達到二位數，但只有少數投資 人逢低買進輝達 、蘋果及大型科技股。許多交易商不相信賣壓已經結束，仍在等待更好的買點，認為必須看到賣壓減緩的信號才會進場。

目前許多投資人憂慮美國經濟可能衰退，並擔心科技業者對人工智慧（AI）投入龐大資金後能否得到回報。儘管大部分投資人表示長期樂觀，但很少有人在賣壓之下還跳入市場。

目前「科技七雄」已有六家公布第2季財報，許多投資人都在等待8月28日輝達公布業績，而且聯準會（Fed）要到9月中才會降息。另外美國要到下周才會公布消費者信心指數、消費者物價指數（CPI）及零售銷售等重要經濟數據，這些都攸關Fed降息多少。

截至目前，史坦普科技類股80%的公司第2季獲利都超出預估，但營收超出預估的比率不到60%；第1季時90%的公司獲利超估，56%營收超估。

諸多利空消息可能嚇壞散戶投資人。摩根大通策略團隊指出，周一散戶站在淨賣方，法人機構則在低點買進。儘管賣壓使股市全面下跌，但距離「抄底」的水位還遠得很。那斯達克100成分股未來12個月的預估本益比為24倍，雖比一個月前的28倍大幅下降，但仍高於10年平均水準。輝達預估本益比為31倍，蘋果與微軟約29倍。

Gabelli基金公司經理人貝爾頓表示，大型科技股還不算太便宜，但具有防禦性。許多個股成長強勁，獲利率擴大，且獲利成長超出平均水準，因此仍值得享有較高的本益比，特別是在利率趨向正常化之後。

周一全球股市一片殺聲中，科技類股仍有一些亮點，包括超微（AMD）、艾司摩爾（ASML）及科林研發（Lam Research）終場都上漲。經理人指出，市場可能仍將高度震盪；但儘管市場有諸多利空，但只要一、兩項利空解除，投資人便可能重新進場。