投資機構：龐大套利部位尚未釋出 市場賣壓未解

投資機構指出，全球金融市場龐大的套利交易，尚未完全釋出，未來幾天將有更多部位出籠，其他資產可能面臨重大震撼。 (美聯社)

各大投資 機構表示，全球金融市場龐大的套利交易尚未完全釋出，未來幾天將有更多部位出籠，使其他資產可能面臨重大震撼。

路透報導，全球股市從上周五到本周一這波強大賣壓，源自於上周五美國公布的7月失業率大幅超出預估，引發美國經濟可能走向衰退的憂慮。另一方面，以日圓為融資貨幣 的全球套利交易，也因為日本銀行（央行）上周升息而大舉釋出，加重全球股市賣壓。

所謂國際「套利」交易，是投資人借入低利率的貨幣，例如日圓或瑞士法郎，再將這項資金投入其他地區的高獲利率資產，而這一次的投資標的是股票。

儘管周二賣壓減輕，但投資機構仍擔心接下來市場還會出現更激烈的動盪。TIFF投資管理公司多元化策略主管沈哲預料，賣壓可能還有好幾天，因為套利交易的規模非常龐大，許多部位尚未釋出。以日圓作為融資貨幣的套利交易可能要好幾天才能完全釋出，可能使股市跌勢拉長。外匯研究協會Currency Research Associates執行長林達赫（Ulf Lindahl）也表示，還有超大規模的日圓套利交易部位尚未解除。

投資機構仍忙於計算套利交易的規模，以及有多少低利資金布局在股市。據PivotalPath避險基金研究公司計算，避險基金受日圓升值衝擊最深的，是全球總體經濟量化及管理型期貨，因為這些基金一直在放空日圓。8月日圓大幅升值後，這些基金指數虧損1.5%~2.5%。

嘉信理財集團固定收入投資策略長瓊斯表示，很難了解套利部位的實際規模，以及有多少金額有做避險安排，因此很難了解將在金融市場引發多大的賣壓，而且其中還可能涉及衍生性產品交易，可能產生的效應更大。

一些基金經理人或交易策略專家，過去幾天已經在降低風險，包括減碼所有資產，因此各種資產都受到衝擊。周日夜間及周一開盤後甚至出現強迫性賣壓。

報導指出，避險基金大約從兩周前股市開始下跌時，就陸續釋出風險部位。摩根士丹利6月25日估計，總體經濟避險基金在接下來幾周可能賣出1,100億美元的部位。

一些投資機構認為，那斯達克指數已從7月10日的頂峰回檔10%，使股市快速且持續反彈將面臨另一大挑戰。CRA機構指出，大部分投資人認為這只是一波正常的修正，因此還未釋出任何部位，但問題在於這並不只是一次正常的回檔，還可能有嚴重的崩跌將臨。