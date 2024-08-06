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低接買氣出籠 美股早盤反彈 台積ADR/輝達齊揚

編譯陳苓／綜合外電
美股6日早盤擺脫賣壓，四大指數攜手反彈。(美聯社)
美股6日早盤擺脫賣壓，四大指數攜手反彈。(美聯社)

股災之下，全球股市市值在過去幾周銳減6.5兆美元，美股昨日更陷入近兩年的最嚴重殺盤，但今日早盤擺脫賣壓，四大指數攜手反彈。

道瓊工業指數早盤上漲逾1%，或413點，收復前市部分失土；史坦普500指數也揚升1%，那斯達克綜合指數攀高0.8%，費城半導體指數走升1%。此外，台積電ADR漲2.6%，輝達（Nvidia）漲3%。

高盛集團表示，經歷過去一個月來的暴跌後，此時敲進美股通常會獲利。1980年以來，史坦普500指數從波段高點拉回5%後，接下來三個月的中位數報酬達6%。

但有專家看法不同，指出對美國經濟衰退的憂慮，及日圓利差交易出場，是釀成賣壓的主因。TIFF投資管理公司主管沈哲（音譯）警告，由於利差交易的規模相當大，賣壓或許還會持續好幾天。這些日圓交易要完全出場，可能需要數天之久，或許延長市場拋售潮。

部分科技股賣壓持續，蘋果和前一天逆勢收高的超微（AMD），早盤均走低2%以上。

特斯拉下挫1%。中國監管當局表示，特斯拉正對當地的170萬輛電動車，進行遠距召修。

數據分析公司Palantir大漲8%，主因該公司調升全年營收展望，從26.8億~26.9億美元，上修至27.4億~27.5億美元。

Uber飆升5%，該公司上季財報優於預期，每股盈餘為0.47美元，優於分析師估計的0.31美元。

特斯拉 史坦普500 美股

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