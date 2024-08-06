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華爾街空頭分析師終於料中 加倍警告股票風報比不利

編譯葉亭均／綜合外電
華爾街空頭分析師們擔心經濟成長疑慮增添股票風險。圖為紐約證交所交易員。（美聯社）
華爾街空頭分析師們擔心經濟成長疑慮增添股票風險。圖為紐約證交所交易員。（美聯社）

美國股市暴跌，印證了一些華爾街最知名空頭分析師的看法。他們正加倍警告經濟放緩將帶來風險。

直到去年都一直在最為喊空行列的摩根大通分析師威爾森（Michael Wilson）表示，投資人對經濟成長持更悲觀看法。他在報告中表示，上周數據挑戰一些市場參與者的軟著陸看法，「最重要的是消費者今年已經變得疲弱…整體股票的風險報酬比依然不利。在現階段，如果企業獲利調整沒有明確轉變，很難說許多股票現在是便宜的」。

美股在8月初暴跌，此時投資人擔心聯準會降息行動太慢，無法即時讓經濟避免衰退。上周數據顯示美國製造業景氣下滑，聘僱步調放緩速度高於預期。

威爾斯從2022年一直持悲觀看法而屢屢「槓龜」，今年則避免對美股標普500指數做出重大預測。他對2025年中的美股指數轉為較為樂觀。

同時間，摩根大通策略師團隊今年加入高調空頭言論的行列。策略師馬特卡（Mislav Matejka）周一表示，股市將繼續承受企業景氣轉為疲弱、債券殖利率下滑與企業獲利展望惡化的壓力。

馬特卡表示：「這看來不像是期望中的『復甦』環境。我們對股票維持審慎看法，預期『壞消息就是壞消息』的階段來臨。」股市今年稍早上漲，因投資人押注疲軟的經濟數據會促使聯準會降息。

摩根大通策略師團隊將標普500指數年底目標維持在4,200點，也是彭博資訊追蹤策略師中給予的最低目標價之一。該預測值遠低於周一收盤的5,186.33點，代表還會再跌19%。

儘管如此，該團隊和摩根大通交易團隊的看法形成鮮明對比，後者的主管施萊格爾（John Schlegel）表示，資金從科技股流出的輪動或許已經大致完成，「我們正接近逢低買進的策略機會」。

威爾森和馬特卡都認為，企業獲利修正幅度（即分析師上修或調降的幅度）情勢惡化，也不利股票展望。威爾森說：「對於股票投資人的重大問題在於企業是否能實現當前股價考量到的因素，例如未來數年獲利加速成長。我們對此持懷疑態度。」

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