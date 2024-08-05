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人民幣突轉強 2周暴漲1500個基點 貿易商急結匯

記者黃雅慧／即時報導
人民幣近期突然走強，兩周內暴漲1,500個基點，後續走勢引發關注。（路透）
人民幣近期突然走強，兩周內暴漲1,500個基點，後續走勢引發關注。（路透）

人民幣近期突然轉強，兩周內暴漲1,500個基點。分析指，這與日本央行利率政策導致日元暴漲、美元疲弱及隨之而來的中國出口商結匯有關。新華財經引述專家說法稱，人民幣匯率在短期內雙向波動的彈性可能有所增加。隨著美聯準會降息步伐將近，全球資本是否加快重返新興市場，成為影響人民幣匯率未來漲幅另一關鍵因素。

截至5日17時30分，人民幣兌美元中間價報7.1345元，人民幣兌美元在岸價報7.1240元，人民幣對美元離岸價報7.1155元，中間價不再弱於即期匯率，為一年來罕見，且離岸人民幣價格與在岸價格倒掛，貶值預期開始逆轉。交易員稱，「三價合一」（在岸、離岸匯率和中間價）的一天終於來了。

第一財經報導，某外資行交易員指出，日元套息交易清盤推動日元暴漲，日元對美元的最大漲幅已經接近14%，帶動同為低息貨幣的人民幣。更關鍵的是，美元指數破位，「近兩周有外貿商沉不住氣，開始要結匯了（將美元收入換成人民幣），這可能加劇這波漲幅。」

巴克萊方面表示，美元對人民幣中間價變化表明，大陸央行有更多信心讓中間價更趨弱一些（早前中間價往往設定得比預期和模型更強，以打擊貶值預期），但持續的套息交易頭寸平倉以及中國出口商開始結匯進一步推動了人民幣反彈。

展望後市，未來影響人民幣匯率走勢的因素更趨複雜，包括全球經濟、美聯準會和日本央行的分化、美國大選等。

不過交易員普遍認為較為清晰的有以下幾個趨勢：一是人民幣匯率彈性將有所加大，亦有助於抑制套息交易；二是中間價與即期匯率將進一步收斂，有利於進一步發揮市場調節作用；三是每年6至8月，在中資企業海外上市分紅派息、外資企業利潤匯出、民眾暑期出境旅遊等季節性購匯需求推動下，人民幣往往呈現階段性貶值行情。季節性購匯結束後，匯率的壓力還會進一步緩解。

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