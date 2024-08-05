道指崩逾千點 史指重挫3% 創近2年最糟單日走勢

道瓊工業指數創下近兩年來最糟單日走勢。(美聯社資料照)

由於對美國經濟健康狀況的擔憂引發全球市場拋售，美股收盤重挫，道瓊工業指數創下近兩年來最糟單日走勢。

道指下跌1033.99點或2.6%收3萬8703.27點。那斯達克指數下跌576.08點或3.43%收1萬6200.08點；史坦普500指數下跌160.23點或3%收5186.33點。藍籌股道指和史指都創下2022年9月以來最大單日跌點。

日本 股市出現1987年華爾街黑色星期一以來最嚴重的跌幅，加劇了人們對全球市場動盪的擔憂。

在2日令人失望的7月就業報告之後，對美國經濟衰退的擔憂是全球市場崩潰的主要原因。投資 人也擔心聯準會在降息以促進經濟放緩方面動作落後；上周聯準會選擇將利率維持在20年來的最高水準。

投資人持續拋售大型科技股和一度熱門的人工智慧(AI)概念股。科技股是表現最差的類股之一：輝達大跌6.36%，從52周高點下跌近29%。在巴菲特的波克夏控股(Berkshire Hathaway)將所持股份減半後，蘋果暴跌4.82%。其他下跌股包括特斯拉下跌4.23%，超微電腦下跌2.53%。

隔夜日本股市跌入熊市，亞太投資人開始首次有機會對2日美國糟糕的就業數據做出反應。日經指數下跌12.4%收3萬1458.42點，這是該指數自1987年華爾街「黑色星期一」以來最糟單日走勢，下跌4451.28點，是該指數史上最大跌點。道指在黑色星期一單日下跌超過22%。

全球其他市場也受到嚴重影響：由於對經濟衰退的擔憂以及投資人湧入債券尋求避險，美國國債殖利率 大幅下跌。債券價格與殖利率成反比。指標10年期公債殖利率為3.78%，觸及2023年6月以來最低水準。比特幣從2日的近6.2萬元暴跌至5.4萬元左右。歐洲斯托克600指數下跌2.2%。芝加哥期權交易所波動率指數(VIX)在攀升至65點後，最後交易於37.5點，觸及2020年新冠疫情初期以來的最高水平。

日本央行上周升息，縮小了日本與美國之間的利差，導致日元「套利交易」解除，也加劇了全球金融市場下跌；這也同時推升日元對美元匯價，結束了交易者借入廉價貨幣購買其他全球資產的做法。

CFRA Research首席投資策略師史托佛(Sam Stovall)表示，「市場其實是走夜路吹口哨壯膽，我認為人們基本上陷入對安全感的追求，但市場本身非常容易受到調整，而弱於預期的經濟和就業數據為調整提供了催化劑。」史指目前較近期高點下跌約8.5%。

芝加哥Fed行長古爾斯比表示，目前的利率水平可能過於「限制性」，不過他避免承諾採取具體行動方案。

他補充說，如果經濟狀況嚴重惡化，聯準會會「解決它」。

由於對經濟衰退的擔憂，美國原油跟隨股市走低，觸及6個月低點。西德州中質原油9月合約收在每桶72.94元，下跌0.79%，創2月5日以來最低結算價。布蘭特原油下跌0.66%收每桶76.3元。

WTI已基本回吐今年漲幅，今年至今僅上漲1.8%，而2024年布蘭特原油價格則是小幅走低。

OPEC+原計劃在10月開始增加石油產量，但這些計劃現在可能面臨危險。

RBC Capital Markets全球商品策略師克羅夫特(Helima Croft)表示，「如果這種趨勢持續下去，我無法想像OPEC會繼續增產。問題是，考慮到當前情況，它們會採取相反的方式嗎？」他認為產油國應繼續減產。

Invesco Solar ETF(TAN)下跌2.66%，觸及2020年7月以來的最低水準。

韓國韓華解決方案公司(Hanwha Solutions)和日本公司West Holdings Corp.的股價下跌超過12%，導致太陽能股票ETF下跌。隔夜亞洲股市普遍遭遇拋售，這兩家公司大幅回落。

WaFd Bank執行長貝爾多(Brent Beardall)表示，5日殖利率曲線短暫正常化，這對地區銀行來說是好消息。

即使金融市場震盪激烈，他未見信貸品質遭到侵蝕。事實上， 一旦聯準會未來幾個月開始降息，財務成本開始下降，這將有助於他的客戶們。