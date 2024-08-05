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英飛凌因財報欠佳下修財測 執行長宣布裁員1400人

中央社柏林5日綜合外電報導
英飛凌執行長漢尼貝克（Jochen Hanebeck）。路透
英飛凌執行長漢尼貝克（Jochen Hanebeck）。路透

由於上季財報不如預期，德國半導體大廠英飛凌（Infineon）在短短數月內第3次下修全年度財測，執行長漢尼貝克今天宣布裁員全球1400人，並計劃將另外逾1400人調離原本崗位。

路透社報導，英飛凌4月至6月的年度第3季營收，較去年同期下滑9%至37.02億歐元，低於該公司一致預估的38億歐元；上季淨利則為4.03億歐元，也低於預期的4.47億歐元。

英飛凌為此下修今年度的營收指引至約150億歐元（約164億美元），為數月內第3度調降財測；上一次調降至151億歐元，誤差範圍為正負4億歐元。根據英飛凌官網，該公司在全球約有5萬8600名員工。

英飛凌執行長漢尼貝克（Jochen Hanebeck）表示，「我們目標市場的復甦進展緩慢。經濟動能續弱已導致許多地區的庫存水準超過終端需求」。

漢尼貝克在法說會後表示，英飛凌計劃裁員全球1400名員工，還會將逾1400人從原本工作崗位調到低勞動成本國家，這是之前宣布節省成本計畫的其中一環。

英飛凌上季部門利潤率達到19.8%、優於預期，有助維持部門利潤率的全年展望不變。漢尼貝克強調，「在市場環境依然充滿挑戰之下，英飛凌持續繳出好成績」。

裁員 利潤 德國

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