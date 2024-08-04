我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約無證客1年繳稅超過30億 卻享受不到福利

繼2.5年沙發之後 5年床墊退貨 Costco照收

比特幣跌破5.7萬元 上周重挫13% FTX倒閉以來最慘

編譯葉亭均／綜合外電
比特幣上周重挫13%。(路透)
比特幣上周重挫13%。(路透)

隨著全球金融市場風險厭惡情緒轉為濃厚，比特幣價格迅速下跌，今天盤中跌破57,000美元，截至周日的過去一周大跌13.1%，寫下2022年加密貨幣交易所FTX倒閉以來最大單周跌幅。

比特幣今天盤中下跌超過2%，報56,783.40美元。乙太幣等規模較小的加密貨幣，以及狗狗幣等迷因幣都遭遇賣壓。

美股期貨指數在亞洲周一盤初下跌，反映市場擔心美國經濟成長前景、科技股走勢疲弱與AI題材熱潮是否已過頭。中東地緣政治緊張情勢升溫，更添投資人焦慮。

在美國交易的比特幣ETF在截至8月2日遭遇三個月來最大資金流出。比特幣價格已經跌破200天移動平均線的價格。

IG Australia Pty市場分析師Tony Sycamore表示，這樣的技術線圖型態，為幣價進一步回檔至54,000美元鋪路。

比特幣在今年3月觸及73,798美元歷史高點後，已受到多項因素影響，包括美國政治情勢轉向，包括支持加密貨幣的共和黨總統參選人川普與民主黨參選人、副總統賀錦麗的選情有所消長。賀錦麗迄今尚未表明她對數位資產的政策立場。

此外，讓市場烏雲籠罩的因素，還包括政府查扣的比特幣可能賣出，以及透過破產程序拿回加密貨幣的債權人可能出脫變現。

比特幣今年來漲幅已經收斂至約34%，依然高於黃金的19%與全球股市指數的9%。

比特幣 貨幣 賀錦麗

上一則

高盛將美經濟衰退機率 調高至25% 但風險「有限」

延伸閱讀

賀錦麗8/5公布副手 運輸部長布塔朱吉面試了90分鐘

賀錦麗8/5公布副手 運輸部長布塔朱吉面試了90分鐘
要贏得白宮 賀錦麗的兩大挑戰

要贏得白宮 賀錦麗的兩大挑戰
川普、賀錦麗9月辯論 ABC改福斯？

川普、賀錦麗9月辯論 ABC改福斯？
共和黨策士預測：賀錦麗民調 續領先川普

共和黨策士預測：賀錦麗民調 續領先川普

熱門新聞

美國7月非農就業報告2日即將公布，失業率是否攀升備受關注，倘若從6月的4.1%升至4.2%，將觸發被視為經濟衰退領先指標的「薩姆規則」。（美聯社）

美國衰退指標「薩姆規則」2日將觸發？克魯曼：很可能但別慌

2024-08-02 07:18
美國7月就業市場急遽降溫，引發衰退疑慮，美股早盤四大指數盡墨，而且越跌越深。路透

美就業急降溫 美股道瓊暴跌逾880點 英特爾下殺28%

2024-08-02 11:00
英國已摔出前十大製造國榜外，為工業革命以來首見。台灣則超車英國，成為第11大製造國。（美聯社）

工業革命後首見...英國摔出十大製造國榜外 甚至落後台灣

2024-07-29 08:24
全球股市突然賣壓狂湧，不光是美國就業市場急遽降溫、聯準會（Fed）遲遲不降利率、科技公司財報不如預期的問題。日本銀行（央行）可能更是讓全球股市歡樂派對變調的推手。路透

日圓急升重創日股 為何全球股市也遭殃？

2024-08-02 11:46
投資人對經濟衰退的擔憂浮出水面，美股遭到拋售，道瓊工業指數下跌近500點。美聯社

經濟衰退之憂再起 道指大跌近500點

2024-08-01 16:51
美國上周五公布的就業數據令市場大失所望，導致美股上周五大跌，衰退說法甚囂塵上，但投資專家認為，投資人反應過度，加上聯準會即將降息，市場恐慌將會消退。(美聯社)

華爾街暴跌 衰退說法甚囂塵上 但恐慌終將消退

2024-08-04 09:29

超人氣

更多 >
大S兒子想出鏡 對汪小菲口出狂言驚呆網友

大S兒子想出鏡 對汪小菲口出狂言驚呆網友
他飛中國搭長榮航一路驚嘆 喊話美聯航「學學人家服務」

他飛中國搭長榮航一路驚嘆 喊話美聯航「學學人家服務」
巴奧／「胯下一包」卡到桿子 法選手撐竿跳失敗卻暴紅

巴奧／「胯下一包」卡到桿子 法選手撐竿跳失敗卻暴紅
要出大事？「披薩指數」爆表揭五角大廈狂加班沒上酒吧

要出大事？「披薩指數」爆表揭五角大廈狂加班沒上酒吧
巴奧／8月4日賽程預告 網球男單王者誕生、樊振東力拚桌球男單金牌

巴奧／8月4日賽程預告 網球男單王者誕生、樊振東力拚桌球男單金牌