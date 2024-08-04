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華爾街暴跌 衰退說法甚囂塵上 但恐慌終將消退

編譯林聰毅／綜合外電
美國上周五公布的就業數據令市場大失所望，導致美股上周五大跌，衰退說法甚囂塵上，但投資專家認為，投資人反應過度，加上聯準會即將降息，市場恐慌將會消退。(美聯社)
美國上周五公布的就業數據令市場大失所望，導致美股上周五大跌，衰退說法甚囂塵上，但投資專家認為，投資人反應過度，加上聯準會即將降息，市場恐慌將會消退。(美聯社)

美國7月就業數據意外疲軟，拖累美股上周五（2日）大跌，經濟衰退的說法甚囂塵上，但投資專家認為，投資人反應過度，而且聯準會（Fed）即將啟動降息周期，市場恐慌情緒將會消退。

美國7月失業率攀抵4.3%，且新增就業人數僅為預估水準的三分之二，驚慌失措的交易員立即拋售股票，致使標普500指數下挫近2%、那斯達克指數也重摔2.4%，並推升有「恐慌指數」之稱的芝加哥選擇權交易所波動率指數（VIX）躍漲26%。

巴隆周刊（Barron's）報導，市場抱怨聲浪隨之四起，認為Fed主席鮑爾及其同僚維持高利率的時間太久，將經濟推向硬著陸，進而步入衰退。

但投資專家認為，有兩大原因應能平息市場恐慌。首先，市場通常對最新經濟數據點反應過度。鮑爾在上周三Fed決議維持利率不變時就留意到這一點，他表示，Fed將依賴數據、而非依賴數據點，因此，不會專門針對一、兩項數據的發布而做出回應。

其次，Fed手上仍握有一個巨大籌碼，就是已升至23年高點的聯邦資金利率。鮑爾上周也提到這點，提醒表示這將為Fed提供足夠的彈性，在必要時支持經濟。

鮑爾幾乎證實將會在9月18日決策會議降息，投資人對降息幅度與速度的押注也在上周五出現變化，市場已改為押注9月降息2碼（0.5個百分點），而非之前押注的降1碼。

瑞銀金融服務部門投資主管羅斯表示，他仍堅持其看法，認為美國經濟正走向軟著陸，「整體而言，家庭和企業資產負債表仍然強勁，降息應有助於經濟續擴張」。

瑞銀（UBS）之前預測Fed今年底前將共降息2碼，但現在已改變看法，目前預期Fed在9月將降息2碼，然後在11及12月的會議再各降1碼，今年底前總共會降息1個百分點。

過去一年來市場漲勢幾乎甚少遭遇波折，是數十年來最順遂一年，但隨著激烈美國總統大選及降息周期的到來，市場波動性難免會升高一些，但沒必要恐慌。

降息 投資 鮑爾

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