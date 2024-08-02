美國為何殺不死華為？爆北京砸數十億搶救、政府採購產品

華為在上海MWC展位。(記者林宸誼／攝影)

美國政府5年前對中國華為 祭出制裁後，當時外界研判華為恐收攤。沒想到，華為迄今沒有倒下，還突破美國部分封鎖。美媒透露，北京投入巨資救華為，近5年掏出30億美元力挺，還要求政府機構買華為產品，光是合約金額就達50億美元。

連深圳市政府也砸數十億美元，買下華為手機業務榮耀（Honor），華為因中國政府全力支持得以復活。但專家認為，若無法獲得先進的西方技術，華為難以繼續創新。

華爾街日報報導，華盛頓切斷華為取得美國先進技術後，美國設法將華為擠出盟友的網路，如今華為仍保持在全球通訊設備市場的領先地位，還利用自主開發的先進新晶片 ，從蘋果公司手中搶得市佔率，在智慧型手機領域強勢回歸。

報導指出，華為之所以復活，全仰賴中國政府提供巨額資金支持，才能拓展新業務，提高獲利能力，並找到新方法減少對美國供應商的依賴。在此過程中，過去標榜獨立於中國政府的華為，已變得越來越像國企，幫助中國擺脫對外國供應商的依賴。

報導揭露了北京政府對華為的支持，直言中國政府自華為成立之初就一直提供支持，而且從華為被制裁的第一天起，北京更加大支持力度。

2019年5月16日，也就是美國商務部將華為列入黑名單的當天，華為總部所在地深圳市政府立刻註冊一家投資 公司，名為深圳市重大產業投資集團的實體，以確保華為獲得足夠的國產晶片和其他技術的供應，該集團還成立兩家公司，包括一家晶片代工廠，都聘用華為前高管。

一家由深圳市政府控股的新公司，則收購華為因美國制裁而陷入困境的智慧型手機業務-榮耀（Honor）。一位知情人士稱，此筆交易價值數十億美元，這筆現金讓華為可以專注於其他業務，包括Mate系列高階手機。

與此同時，中國政府也透過優先採購契約和補貼，對華為提供數十億美元的資金。根據華為的財報，2023年華為獲得超過10億美元的政府資金支持，是2019年的四倍多。過去5年，華為總共獲得近30億美元支持，占研發總支出的3%。

華爾街日報還發現，2023年有超過300份政府採購契約，明確要求購買搭載華為鯤鵬處理器的伺服器和其他技術基礎設施，合約總額約為50億美元。這與五年前，中國政府機構明確要求採購英特爾或AMD的產品，大相逕庭。

知情人士更透露，華為正在主導一個政府資助的項目，開發用於先進AI晶片的記憶體。目前至少有11個國家AI數據中心使用華為晶片。據企業數據庫天眼查信息資訊顯示，過去五年，中國政府還通過各種國家支持的基金，與華為同步投資20多家晶片相關初創公司。

報導稱，去年8月華為推出了Mate 60 Pro手機，由華為自主研發的晶片驅動。許多中國消費者因民族自豪感而購買華為手機，導致iPhone今年迄今在中國銷量大幅下滑。華為的復活說明美國要遏制中國科技發展雄心，難度不小。

然而華為並非沒有挑戰。報導指出，華為最先進的半導體仍落後於輝達等行業領先者，一些業內專家認為，如果無法獲得更先進的西方技術，華為難以繼續創新。