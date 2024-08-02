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美經濟可能放緩 WSJ還是看好這家

中央社紐約2日專電
亞洲股市因美國經濟可能放緩、科技業者第2季營收走低而普遍大跌。美聯社
亞洲股市因美國經濟可能放緩、科技業者第2季營收走低而普遍大跌。美聯社

亞洲股市因美國經濟可能放緩、科技業者第2季營收走低而普遍大跌。不過華爾街日報認為，雲端業者持續鉅額投資數據中心，仍看好極具競爭力的人工智慧晶片龍頭輝達

華爾街日報（Wall Street Journal）報導，全球人工智慧晶片大廠輝達（Nvidia）股價雖在8月1日大跌6.67%，但做為AI界的超級巨星，好消息仍然不斷，亞馬遜（Amazon）、谷歌（Google）、微軟（Microsoft）與臉書（Facebook）母公司META雖然第2季表現漲跌互見，但大數據業者仍持續投入大筆資金籌設數據中心。

美國競逐AI天王的4大龍頭，第2季AI數據中心的支出共達585億美元，相較於去年同期增加64%，是2018年來的最大漲幅。亞馬遜、谷歌、微軟與META預計今年到明年都將提高AI投資。

不過這4家公司今年第2季營收成長放緩，除了META超越市場預期，股價在1日上漲4.82%外，亞馬遜主要零售業務未達標，下一季營收與獲利預測都調降，盤後交易下跌7%。微軟與谷歌母公司Alphabet也呈現相同趨勢。

智慧手機大廠蘋果（Apple）同樣投入資金發展生成式AI，iPhone銷售較去年同季下跌1%。手機銷售旺季即將到來，蘋果公司今年夏天已展示新AI平台，但未必適用於所有系列產品，蘋果預估下一季業績成長同樣為5%。

華爾街日報評估，由於雲端業者持續籌建數據中心，應有助於輝達月底公布的財報及未來營收預測。分析師認為，輝達數據中心相關業務第2季營收約為250億美元，幾乎等於去年相同業務全年營收。但近期榮景無法改變投資人憂心AI熱潮下最後如何能獲利。

但今年的AI熱潮並未帶動伺服器晶片大廠英特爾（Intel）。英特爾數據中心相關業務第2季營收下跌3%，調整後的每股獲利低於分析師預期的8成。當數據業者多數轉向輝達，英特爾長於生產傳統伺服器晶片的優勢已成弱點，缺乏競爭力下，預計裁員超過15%。

AI 輝達 晶片

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