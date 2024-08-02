我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賀錦麗吸金能力大勝川普 7月募款3.1億美元破紀錄

換囚行動關鍵人物 普亭終換回「愛國者」殺手

美就業急降溫 美股道瓊早盤暴跌逾600點 英特爾下殺28%

編譯吳孟真／綜合外電
美國7月就業市場急遽降溫，引發衰退疑慮，美股早盤四大指數盡墨，而且越跌越深。路透
美國7月就業市場急遽降溫，引發衰退疑慮，美股早盤四大指數盡墨，而且越跌越深。路透

美股四大指數2日早盤開低走低，因英特爾等科技巨頭財報傳利空，加上美國7月就業報告顯示就業市場迅速降溫，遜於預期，引發投資人對於美國經濟可能陷入衰退的疑慮。市場也預估，本周錯失降息時機的聯準會（Fed），可能在9月一次降2碼。

道瓊工業指數跌逾600點，或1.5%，史坦普500指數跌2%，那斯達克綜合指數跌3.3%，費城半導體指數跌5.8%。台積電ADR重挫6.9%，輝達跌逾6%。

美國上月非農就業人數增加11.4萬人，遠低於預估的17.5萬人。失業率一舉上升0.2個百分點至4.3%，高於預估。就業不足率從7.4%上升到7.8%，顯示兼職人數增加，以及就業市場趨軟。

英特爾上季財報和本季財測都不如預期，並宣布將裁員逾15%，且第4季起將暫停派發股息，2日早盤崩跌逾28%。

亞馬遜上季營收不如預期，獲利展望也不佳，2日早盤跌逾12%。

蘋果1日盤後公布上季財報，整體營收躍增5%。雖本季料將遭遇匯率逆風等因素，讓換機前景蒙上陰霾，2日早盤仍漲1.4%。

雖小型股近期看俏，但由於投資人對景氣前景審慎緊張，漲勢恐面臨威脅。羅素2000指數繼前一日下跌3%後，2日早盤續跌3%。

EAB投資集團全球總經策略師霍澤說，「市場波動性增加是可以想見的，因科技股持續回檔，整體市場都將面臨風險」。

就業 投資 匯率

上一則

美7月就業急縮 失業率衝高 Fed錯失降息時機

延伸閱讀

Nvidia應取代錯過AI大潮的英特爾、納入道瓊工業指數的呼聲響起

Nvidia應取代錯過AI大潮的英特爾、納入道瓊工業指數的呼聲響起
英特爾將裁員15%並停發股利 分析師質疑：這樣就夠嗎

英特爾將裁員15%並停發股利 分析師質疑：這樣就夠嗎
節省成本 傳英特爾將裁員數千人

節省成本 傳英特爾將裁員數千人
英特爾裁員最快本周宣布辭退數千人 盤後股價應聲漲

英特爾裁員最快本周宣布辭退數千人 盤後股價應聲漲

熱門新聞

英國已摔出前十大製造國榜外，為工業革命以來首見。台灣則超車英國，成為第11大製造國。（美聯社）

工業革命後首見...英國摔出十大製造國榜外 甚至落後台灣

2024-07-29 08:24
投資人對經濟衰退的擔憂浮出水面，美股遭到拋售，道瓊工業指數下跌近500點。美聯社

經濟衰退之憂再起 道指大跌近500點

2024-08-01 16:51
美國晶片類股賣壓難止，費城半導體指數25日收盤重挫2%，輝達（NVIDIA）股價也跌1.7%。路透

能低接NVIDIA等晶片股了嗎？分析師警告：當心接刀

2024-07-26 12:15
巴菲特的波克夏7月大賣美國銀行持股。 (美聯社)

分三批脫手 巴菲特7月賣了30億元美銀股票

2024-07-30 03:10
速食餐飲霸主麥當勞第2季全球銷售額自2020年來首度出現下滑。(美聯社)

麥當勞漲到民眾吃不起 全球銷售額4年來首現下滑

2024-07-30 00:10
英特爾執行長基辛格。(歐新社)

英特爾將裁員15%並停發股利 分析師質疑：這樣就夠嗎

2024-08-01 20:50

超人氣

更多 >
3大生肖命裡藏金 早年辛苦、40歲後享榮華富貴

3大生肖命裡藏金 早年辛苦、40歲後享榮華富貴
巴奧乒乓╱「戰鬥到最後一個球」樊振東的極限逆轉

巴奧乒乓╱「戰鬥到最後一個球」樊振東的極限逆轉
等了9年…經歷被迫道歉、資源不均紛擾 子瑜終於solo

等了9年…經歷被迫道歉、資源不均紛擾 子瑜終於solo
哈尼雅遇刺 紐時：死於2個月前秘密藏入賓館的炸彈

哈尼雅遇刺 紐時：死於2個月前秘密藏入賓館的炸彈
專騙銀髮族 南加四華人 詐騙2700多萬

專騙銀髮族 南加四華人 詐騙2700多萬