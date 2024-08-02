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美7月就業急縮 失業率衝高 Fed錯失降息時機

編譯任中原／綜合外電
美國7月就業報告超弱，就業增加人數急縮，失業率加速上升，薪資升幅進一步縮小。(美聯社)
美國7月就業報告超弱，就業增加人數急縮，失業率加速上升，薪資升幅進一步縮小。(美聯社)

美國7月就業報告超弱，就業增加人數急縮，失業率加速上升，薪資升幅進一步縮小，顯示就業市場迅速降溫，經濟可能大走下坡，聯準會（Fed）本周顯然已錯失降息時機。市場如今預估，9月可能一次降2碼。

美股期指跌幅應聲擴大，道瓊期指跌逾500點，美債殖利率也大跌。

上月就業報告主要數據如下：

非農就業人數僅增加11.4萬人，遠低於預估的17.5萬人，6月數據也下修至17.9萬人。另外5、6兩月共下修2.9萬人。

民間部門就業增加9.7萬人，低於預估的14萬人增量，及6月時的13.6萬人增量；製造業微增1,000人，比6月時減少9,000人略有改善。

平均時薪月升0.2%，低於預估及6月時的0.3%升幅；比去年同期上升3.6%，低於預估的3.7%，也低於6月時3.8%升幅（修正數）。

平均每人每周工時減少0.1小時，為34.2小時，低於預估的34.3小時。

失業率一舉上升0.2個百分點，高於預估及6月時的4.1%；勞動參與率上升0.1百分點，為62.7%，高於預估的62.6%。

就業不足率從7.4%上升到7.8%，顯示兼職人數增加，以及就業市場趨軟。

就業 殖利率 降息

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