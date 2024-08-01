經濟衰退之憂再起 道指大跌近500點

投資人對經濟衰退的擔憂浮出水面，美股遭到拋售，道瓊工業指數下跌近500點。美聯社

投資 人對經濟衰退的擔憂浮出水面，美股遭到拋售，道瓊工業指數下跌近500點。

道指下跌494.82點或1.21%收4萬347.97點；盤中最低下跌744.22點或約1.8%。史坦普500指數下跌75.62點或1.37%收5446.68點，那斯達克指數下跌405.26點或2.3%至1萬7194.15點。最近上漲的小型股基準羅素2000指數下跌3.03%。

一些最新數據引發人們對可能出現經濟衰退，以及聯準會 降息可能為時已晚的擔憂。首次申請失業救濟金人數創2023年8月以來最大漲幅，將10年期公債殖利率 自2月以來首次跌破4%。

31日聯準會決策者選擇將利率維持在20年來的最高水平，聯準會主席鮑爾表示9月可能降息，這給投資人帶來了一些希望。

R.J. O’Brien and Associates全球市場洞察總經理菲茲帕特里克(Tom Fitzpatrick)表示：「自聯準會會議以來我們獲得的數據突然顯示，人們現在擔心這可能不是軟著陸，而且聯準會已經猶豫太久了。」「債券市場已經告訴你我們已經落後，聯準會因擔心犯相同過錯而更願意犯下不同的錯誤。」

FWDBONDS首席經濟學家魯普基(Chris Rupkey)補充說，最新數據暗示經濟在波動中出現下滑，「股市不知道該笑還是該哭，因為就算聯準會今年可能會降息3次，10年期債券殖利率將跌至4%以下，但經濟衰退之風正在猛烈襲來。」

在經濟衰退中遭受最嚴重損失的股票是拖累大盤的主要來源，其中摩根大通下跌2.24%，波音下跌6.45%。

然而，股指開盤時走高，Meta Platforms因第2季業績強於預期和樂觀財測而上漲4.82%；但卻是少數幾支上漲的股票。

即使是像輝達這樣的大型科技股也感受到下跌6.67%的痛苦，因為投資人在11月大選即將到來、市場可能更加動盪的時期之前退出一些晶片股。史指今年來仍上漲14%，7月是過去9個月中第8個月上漲。

瑞銀表示，投資人應避免陷入短期波動，並堅持長期計劃，以免錯過反彈機會。

美洲投資長馬齊利(Solita Marcelli)在最新報告中寫道，「市場情緒和部位已經擴大，使得回跌的可能性更大。但市場基本面依然樂觀，我們繼續預計史指將復甦，年底將上看5900點，而目前為5522點。」

他強調，繼7月中旬大幅下跌導致史指從歷史高點下跌近5%後，31日大型科技股出現反彈。

考慮到這一點，投資人應抓住人工智慧趨勢中的長期成長機會，並透過將現金和貨幣市場持有量投資於高等級政府和公司債來為較低的利率做好準備。

摩根史坦利認為，在本周任命新執行長奧特伯格後，波音股價將有更多上漲空間，但警告「挑戰仍然存在」。

該行重申對該航太股的同權評級，並將目標價提高至每股195美元，相當於較31日收盤價190.6美元上漲超過2%。

分析師利瓦格(Kristine Liwag)寫道：「我們仍然預計波音股票將出現戰術性波動。」「營運方面不斷增加的負面消息給股票表現帶來壓力，在沒有新的負面消息增加的時期，投資者通常會關注牛市情景。」

芝加哥選擇權交易所波動性指數(VIX)最新上漲3點至19.48，創今年以來的最高水平，隨後小幅回升至19.1。

該指數上次達到類似高點是在今年4月19日，當時觸及21.33。

VIX代表史指未來30天內的隱含波動率，通常被稱為「恐懼指標」。

禮來公司(Eli Lilly)和寶鹼公司(Procter & Gamble)都上漲超過3%，成為整體低迷交易日中的亮點。

禮來公司股價走升，是因為消息指出其Zepbound藥物在一項後期研究中顯示較低的心臟衰竭風險，這是一些GLP-1藥物除了減肥之外的其他益處。

雖然寶鹼公司第4財季營收未達預期，但獲利超出預期，推升其股價。