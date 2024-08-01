造車新勢力7月成績單出爐 理想創新高、華為問界第二
造車新勢力7月成績單出爐，理想汽車7月交付新車5.1萬輛，創單月交付量歷史新高，年增49.4%，與華為合作問界汽車的賽力斯銷量4萬2,176輛，年增508%。
多家新能源車企1月公布2024年7月造車成績單，理想汽車7月交付新車5萬1,000輛，創月交付量的歷史新高，年增49.4%。2024年1月至7月共計交付23萬9,981輛。截至2024年7月31日，理想汽車累計交付87萬3,345輛，位居中國新勢力品牌總交付量第一。
小鵬汽車7月共交付新車1萬1,145台，年增1%，月增4%。2024年1月至7月，小鵬汽車累計交付新車共6萬3,173台，年增20%。
蔚來7月交付新車2萬0,498台，連續三個月交付超過2萬台；今年1-7月，蔚來共交付新車10萬7,924台，年增43.85%。截至目前，蔚來已累計交付新車55萬7,518台。
7月小米SU7交付量超過1萬台，公司預估8月交付量將持續破萬，預計11月提前完成全年10萬台交付目標。
哪吒汽車7月交付1萬1,015台。此外，哪吒X海外雙車上市，泰國72小時訂單突破1,000台。據瞭解，8月新哪吒X、哪吒S獵裝車將上市。
極氪汽車7月交付1萬5,655台，年增長30%；1-7月共交付10萬3,525台，年增89%。全新極氪009上市10天大定突破6,000台，極氪品牌累計交付超過30萬台 。
賽力斯公告，2024年7月新能源汽車銷量4萬2,176輛，年增508.25%。
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