Fed決策在即 緊盯第3段會後聲明…沙盤推演3情境

美國聯準會（Fed）即將公布最新決策，市場屏息以待。美聯社

美國聯準會（Fed）31日下午2時（台灣1日凌晨2時）公布利率決策，對全球金融市場將是重大轉折點，儘管Fed資金期貨價格顯示交易員幾乎100%認定這次將維持基準利率不變，並釋出9月降息 的強烈訊號，但會後聲明措詞如何，將左右金融市場的反應。

理財顧問暨Ivory Hill創辦人艾崔克特認為，最關鍵的問題是：「Fed釋出9月降息的訊號有多強烈？」

密切關注FOMC會後聲明第3段

艾崔克特建議投資 人，緊盯聯邦公開市場操作委員會（FOMC）發布的會後聲明，尤其是第三段。

FOMC政策聲明第一段描述「最近通膨與勞動市場發展」，第二段描述「使通膨降回2%目標與維持強勁勞動市場，兩者之間的風險平衡」，第三段則內含所謂前瞻指引的關鍵措詞，可能在字裡行間微妙地透露出「Fed對通膨達標的信心有多強」。

艾崔克特建議檢視第三段，找關鍵句，上次FOMC聲明的第三段是：「本委員會認為，在對通膨穩定滑向2%更有信心之前，調降目標區間並不適當。」這次會後聲明第三段措詞如有更動，可能是Fed接近通膨目標的訊號，可能為調降利率鋪路。

會後聲明若認可最近通膨改善、經濟風險更平衡，再加上調整前瞻指引的措詞，將為Fed主席鮑爾的記者會搭好講台。那麼，鮑爾可能在記者會上進一步說明，決策官員將如何看待降息的問題。

Fed決策可能的3種情境與市場反應

綜合分析師看法，這次FOMC決策可能出現以下幾種情境：

一、鴿派情境：Fed維持利率不變，但釋出9月降息訊號

這正是市場普遍預期的結果，若是如此，艾崔克特認為股市將普遍大漲，對利率較不敏感的類股可能漲最猛。

他說：「（美債）殖利率 和美元應該會稍稍滑落，大宗商品溫和上漲。」

二、鷹派情境：Fed前瞻指引措詞絲毫未改，顯示對降息裹足不前

如果Fed維持目前立場，並未暗示未來將降息，市場可能湧現失望性賣壓。

艾崔克特說：「市場將往下走，可預見會大跌。標普500指數應該會跌個1%至2%。」在這種情況下，科技股和成長股表現可能相對出色，因為這些股票在利率走高時期買氣仍旺。

他說，倘若Fed對啟動降息仍不鬆口，可能是基於經濟展望仍強或通膨顧慮未消，那麼美元可望隨之挺升，美債殖利率也將竄升。

Sevens Report Research創辦人艾賽伊認為，投資人等候Fed釋出9月降息訊息的希望如果落空，而且Fed繼續強調利率路徑視日後數據而定，投資人勢必大失所望。在這種情境下，最近隨降息預期增濃而大漲的小型股，以及其他景氣循環敏感股，短線而言必將猛摔。

三、意外情境：Fed跌破眾人眼鏡這次就啟動降息

發生這種情境的機率很低，根據芝商所FedWatch網站，聯邦資金期貨交易員估計低於5%。對照下，認為9月啟動降息的機率幾乎100%。

但萬一Fed真的突然降息，出乎投資人意料之外，市場會如何反應？分析師對此看法分歧。

U.S. Bank投資策略師哈渥斯認為，決策官員在會前靜默期之前的發言，都未提及這種可能性，可能讓投資人對Fed語氣突然變調措手不及，反應可能是負面的，因為可能令市場懷疑經濟或金融體系出了什麼大問題。

Simplify資產管理公司首席策略師葛林也認為，意外降息機率微乎其微，但一旦發生可能令投資人不安。他指出，若投資人嗅到Fed決策有「驚慌或嚴重不確定性」的味道，將引爆市場賣壓。

不過，Fed前副主席布蘭德最近改口支持7月就降息，唯恐現行貨幣政策「太緊」讓美國經濟窒息。他表示，即使突然降息，相信金融市場仍會「屹立不搖並且歡聲雷動」。

Sevens Report Research創辦人艾賽伊說，31日降息的可能性極低，但如果突如其來降息，投資人應該會敞臂歡迎，美股可能在驚喜中大漲，標普500指數可能應聲躍漲超過1%，除非撤離科技股的資金輪動太極端。