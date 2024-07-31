偽陽性？來真的？Fed預測模型指向一年內衰退機率70%

美國聯準會（Fed）主席鮑爾。路透

美國聯準會（Fed）似乎已準備好近期內調降利率，而擔心衰退將至是可能驅動Fed降息的一大因素。目前，Fed的經濟衰退預測模型顯示，美國經濟未來一年衰退的機率達70%。真的嗎？該模型創始者萊特（Jonathan Wright）對此表示看法。

MarketWatch報導，萊特在2006年發表標題為「殖利率 曲線與衰退預測」的論文，文中提出的預測模型後來獲Fed採用。這個預測未來一年衰退機率的模型使用三個變數：美國10年期公債殖利率、3個月期國庫券殖利率，以及Fed當前的聯邦資金利率。此刻，這個指標指向美國衰退機率達70%。

值得注意的是，自從殖利率曲線在2022年10月首次「倒掛」（短債殖利率高於長債殖利率）後，這個衰退指標之前已有兩次升破70%，但美國至今顯然尚未陷入衰退。批評者笑稱，這個衰退指標已形成「三個頭部」。

萊特是這篇2006年論文的作者，現任約翰霍普金斯大學經濟學教授。他承認，殖利率曲線可能產生「偽陽性」--如同2019年的情況，當時殖利率曲線也呈現「倒掛」，就在2020年初新冠肺炎疫情 爆發觸動短暫衰退之前。

不過，萊特日前受訪時說：「現在的情況是，Fed為了壓制通膨，刻意實施限制性的貨幣 政策。這正是殖利率曲線斜率能預測衰退的背後原因。」

萊特認為，70%這個數字「太高了」，但緊縮貨幣政策有「實質」風險把美國經濟推入衰退。他說：「是有減速慢行的風險，有些許衰退的風險，不是即將到來，而是在數季之後。既然通膨基本上已命中目標，將會促使Fed稍微減輕踩煞車的力道。」