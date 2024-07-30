大型科技股在發布財報前走跌 拖累史指那指

史坦普500指數下跌，主受大型科技股下跌的拖累，投資人等待該群體的財報。隨著聯準會最新政策會議開始，交易員也將目光轉向華盛頓。美聯社

史坦普500指數下跌，主受大型科技股下跌的拖累，投資 人等待該群體的財報。隨著聯準會 最新政策會議開始，交易員也將目光轉向華盛頓。

史指下跌27.1點或0.5%收5436.44點；那斯達克指數下跌222.78點或1.28%收1萬7147.42點。道瓊工業指數上漲203.4點或0.5%至4萬743.33 點。

輝達下跌7.04%，微軟下跌0.89%。其他科技巨頭亞馬遜、Netflix和Meta Platform也出現下跌。

對大型科技公司來說，本周是一個重要的財報周。微軟在盤後發布財報； Meta、亞馬遜和蘋果將於本周稍後發布。

到目前為止，財報季表現穩健。FactSet數據顯示，在已公布業績的240家史指成分股中，約80%獲利超出預期。

Edward Jones負責人兼資深投資策略師馬哈詹(Mona Mahajan)表示：「獲利成長正在擴大。」「我們的確認為，科技股的獲利門檻很高。如果人工智慧支出有任何降溫跡象，股市可能會略有回落。但我們已經經歷過一次不錯的修正。」

她補充說，軟著陸的方向仍然完好無缺，而且聯準會可能降息 ，加上通膨溫和，可能會為市場持續擴大提供強有力的背景，因為交易者將目光轉向大型科技以外的領域。

聯準會為期兩天的政策會議開始，投資人希望主席鮑爾將暗示未來幾個月預計降息的時間和次數。根據CME FedWatch工具，交易員已消化9月降息100%的可能性。

信安資產管理公司首席全球策略師沙阿表示：「通膨趨勢走低，支持聯準會降息。」「再加上仍然強勁的經濟前景和強勁的企業獲利，應該會提振風險資產，並導致回報從單純的科技股擴大到更廣泛領域。」

達美航空本月因網路故障導致數千架航班取消，聘請律師博伊斯(David Boies)向網路安全公司CrowdStrike和微軟尋求損失賠償，CrowdStrike下跌9.72%。其股價7月下跌近40%，創有史以來最糟單月表現。

由於全年財測弱於預期，蓋過強勁的第2季財報，默克下跌9.82%。由於中國需求令人失望，寶鹼公司營收低於華爾街預期，股價下跌4.8%。

BTIG表示，小型股iShares Russell 2000 ETF和Invesco QQQ Trust比率最近每日相對強弱指數(RSI)值達到77，為2017年以來的最高水平。

首席市場技術員克林斯基(Jonathan Krinsky)在最新報告寫道：「我們認為，我們所看到的『逆轉回歸』可能會在短期內出現。」

該小型股ETF已下跌約80個基點。另一方面，QQQ上漲約80個基點，代表「逆轉修正」的開始。他說，「我們的感覺是，兩者組合可以回吐近期走勢的50%左右。如果真是如此，還有6-8%的空間。」

Wolfe Research表示，截至26日已有207家公司公布了2024年第2季業績，但今年獲利超出預期的企業股價漲勢不同凡響。

該公司在最新報告中寫道：「與前幾季相比，本季營收和獲利均超出預期的公司在相對價格走勢方面出現巨大反應。」「我們的感覺是，過去兩季營收和獲利超出預期、且股價走勢積極的公司在未來幾個月的表現可能會優於同行。」

巴克萊表示，「大輪轉」即將結束。隨著投資人轉向對利率敏感的資產類別，小型股本月上漲，科技股在今年上漲後遭到拋售。小型股羅素2000指數本月上漲9%，而史指則持平。

但巴克萊銀行分析師拉賈迪亞克沙(Ajay Rajadhyaksha)預計，由於小型股已基本縮小與大型股的差距，這種優異表現不會持續太久。他表示，它們不僅基本面較弱，而且債務較高，獲利成長預期較低，「這種輪轉已基本結束，預計本周不會再繼續。」