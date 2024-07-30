7月全球市場動盪會延續至8月嗎？日銀決策比Fed更關鍵

日本銀行（央行）如果宣布或預告的緊縮政策比預期猛烈，帶給全球市場的震撼可能遠甚於聯準會（Fed）決策。（路透）

市場交易員揣測美、日央行利率政策下一步棋會怎麼下並提前因應，已掀起7月全球市場大地震，導致許多2024大半年盛行的熱門交易翻盤，最明顯的就是原先飆漲的美國半導體股暴跌、一蹶不振的日圓兌美元竟一躍而起。後續市況會是如何？31日陸續揭曉的日本 銀行（央行）和聯準會（Fed）利率決策將給答案。

日銀升息可能比Fed決策更震驚市場

日銀可望在美東時間30日午夜公布決策，Fed利率決策訂於美東時間31日下午2時出爐。

彭博資訊報導，經歷日圓上周狂升的震撼後，日銀31日決策對市場來說或許比Fed更重要、更可能再度引發全球市場強震。

這是因為，此刻市場幾乎一致認為，Fed這次將維持聯邦資金利率目標區間在5.25%~5.5%不變，且Fed主席鮑爾可望釋出9月可能啟動降息的訊號。

相形之下，日銀31日會不會宣布升息，展望仍撲朔迷離。美銀（BofA）說，從隔夜指數交換（OIS）合約價格推斷，交易員估計這回日銀進一步升息0.15個百分點的機率達41%。（日銀3月提高短期利率，從負0.1%升至0%~0.1%，是17年來首次升息）

換言之，東京決策當局比華府更可能帶給市場驚訝。

儘管日本核心通膨率自2022年4月以來就達到、或甚至高於日銀目標，但一直不見日銀總裁植田和男採取果決行動。但這也降低日銀31日「意外放鷹」的門檻--就算日銀維持現行貨幣政策不動，但只要表明未來削減購債和升息的步調比市場預期強烈，就可能再度震撼全球市場。

日圓利差交易平倉潮若加劇 恐延續市場動盪

從押寶人工智慧（AI）加持的美國半導體熱門股到放空日圓，2024大半年獲利可觀的熱門交易，過去兩周來開始土崩瓦解，反映市場預期Fed降息在望而日銀可能升息，將縮小美日利率差距，這種預期心理已促使投資 人急忙調整投資部位因應，猛烈的資金輪動於是引發7月全球金融市場風雲變色。

長期來看，美國與日本利率差距收窄，可能使投資資金流向為之丕變。華爾街日報報導，官方數據顯示，截至2023年底，日本企業和個人合計持有相當於4兆美元的外國投資組合資產，這些法人和個人為追求更高收益投資足跡踏遍全球，一旦日銀升息觸動日圓勁升、進而提高日本資產收益率，一些投資人就可能把資金撤離外國市場、轉回日本。

事實上，7月美國科技股湧現賣壓，而日圓急升，正是今年市場盛行的「利差交易」瓦解的一個例證。所謂「利差交易」，指交易員借來利率低的貨幣（例如日圓）、兌換成利率較高的貨幣（例如美元），藉此從現金部位賺取利差，或者用這些錢買進其他收益較高的資產。比方說，一面放空日圓，一面借日圓資金來大舉做多美國AI飆股。

Interactive Brokers首席策略師索斯尼克指出，7月初以來，那斯達克100指數走勢與日圓走勢幾乎亦步亦趨，即凸顯兩者之間的密切關聯。

過去兩年，美國利率扶搖直上而日本利率仍陷負值，使日圓走貶，助長借日圓來套利的「利差交易」。但今後，隨著日銀貨幣政策由鬆轉緊，與世界各國央行基準利率之間的差距縮小，壓縮「利差交易」套利空間，凡是以便宜日圓融資買進的較高孳息資產，不論是美股、美債、紐西蘭公司債、印度股票、泰國不動產、還是英國衍生性商品，或南非期貨，統統可能面臨資金抽離導致市況風雲變色。近年來撐起全球資產價格的日圓資金一旦撤離，就像地毯突然被抽走似的，不全都跌個東倒西歪才怪。

全球金融情勢可能收緊

目前，美國10年期公債殖利率 約比日本同天期公債殖利率高出3.1個百分點，但已比去年10月利差4.2個百分點顯著縮小。如果美、日利差持續收窄，可能意味著世界各地金融情勢將收緊。這是因為日本是全球最後一個便宜資金國度，自2016年來一直把政策利率維持在負0.1%，直到今年政策利率才由負轉正，所以長久來便是各國資產穩定的買方。

但今年情勢改觀。世界兩大央行長期貨幣政策同時走到重大轉折點，這已屬罕見；更罕見的是，美、日央行今後貨幣政策走向變得南轅北轍：Fed利率將降下來，日銀利率則回升。

後果可能對全球市場影響深遠，而且難以逆料。接下來，世界各地投資人可能得開始密切關注東京發生何事，而不能只是緊盯華府動向。