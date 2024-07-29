等待科技股財報和Fed會議 史指那指微揚

雖然速食巨頭麥當勞上季業績未能達到華爾街的目標，但投資人似乎更關注未來的發展。麥當勞股價上漲3.74%。美聯社

史坦普500指數小幅走高，華爾街為忙碌的一周企業財報做好準備，並期待聯準會 發布關鍵政策。

史指上漲4.44點或0.08%收5463.54點；那斯達克指數上漲12.32點或0.07%收1萬7370.2點。道瓊工業指數下跌49.41點或0.12%收4萬539.93點。

安森美半導體(On Semiconductor)的獲利和營收優於預期，股價上漲11.54%，成為史指中表現最佳的股票。摩根史坦利將特斯拉 列為首選後，股價上漲5.6%。

本周財報將有助於確定科技股能否從上周的跌勢中反彈。微軟、Meta Platforms、蘋果和亞馬遜都將在未來幾天公布上季業績。

本周另一個關鍵事件將是聯準會會議，聯準會將於31日發布最新的政策聲明。預計聯準會本周不會將基準利率從目前的5.25%調降至5.5%，但交易員將尋找有關9月會議採取行動的可能性的線索。

CFRA Research首席投資 策略師史托佛(Sam Stovall)表示：「動態的市場往往會保持動態，這正是目前激勵投資人的原因。」

他表示，29日不熅不火的走勢部分是由於對第2季業績的樂觀情緒。不過，他預計大盤近期將消化漲幅，理由是其「估值非常高」。

美股經歷了動盪的一周。上周史指下跌0.8%，而以科技股為主的那指下跌2.1%。不過，道指上漲0.8%，小型股羅素2000指數上漲3.5%。

匯豐銀行預計Arm Holdings股價未來將大幅下跌。分析師Frank Lee將該股評級下修並指出：「雖然授權使用費較高，但人工智慧(AI)PC的議題並不像之前預期的那麼樂觀。」

他說，「雖然我們看好AI PC每個CPU晶片的授權使用費從平均售價(ASP)的5%上升至10%，並且每個核心的ASP更高，但整體而言缺乏可見性。」

他將該公司目標價從每股100元調升至105元，較26日收盤價下跌近30%。他也認為智慧型手機市場的疲軟對獲利構成潛在的不確定性。

自2024年初以來，該股已幾乎翻倍。

摩根史坦利將電動車製造商特斯拉評為汽車股首選股後，該公司股價上漲5%。

分析師喬納斯(Adam Jonas)以特斯拉取代福特，理由是前者在削減成本和管理風險方面所做的努力。福特下跌1.56%。

汽車製造商正努力應對電動車熱潮的終結。這一行許多公司大多放棄或順延此類車型的計劃。

喬納斯在給客戶的信中寫道：「雖然特斯拉仍在生產汽車，但該公司正在積極地在資源、技術、人員和資本方面擴大汽車領域的部署步伐。」「值得注意的是，福特管理層在第2季電話會議上討論電動車的時間比特斯拉多得多。」

即使29日上揚，特斯拉今年以來仍下跌6.5%以上。福特下跌近10%。

大型科技股的拋售似乎已經找到一定的穩定性，至少短期內如此。

Roundhill Magnificent Seven ETF(MAGS)繼26日上漲1%後，29日上漲1.05%。

在此之前，該ETF在8個交易日中有7天下跌，累計跌幅接近10%。

麥當勞聽到了消費者大聲而明確地傳達的訊息：想要更多平套餐。

雖然這家速食巨頭上季業績未能達到華爾街的目標，但投資人似乎更關注未來的發展，懷疑管理層的定價方法是否走在正確的軌道上。

麥當勞股價上漲3.74%，管理層表示正在努力確保菜單定價合理。它還將繼續推出其頗受歡迎的5元餐點優惠。

麥當勞美國總裁埃林格(Joe Erlinger)在財報電話會議上表示：「我們看到很多顧客的熱情，5元套餐的銷售數量超出預期。」「該選項的試用率在低收入消費者中最高，並且圍繞價值和負擔性的品牌情緒已開始積極轉變。」