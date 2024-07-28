賀錦麗接棒拜登 美國經濟走向待觀察

拜登的經濟遺產，可能限制賀錦麗的發揮空間。（美聯社）

拜登 總統2021年入主白宮時，美國正因新冠疫情而陷入更加混亂和不確定。他在就職演說中促進團結，希望建立一個「更強大、更繁榮、為未來做好準備」的國家。

但是，正如拜登在任職期間所承認的那樣，還有更多工作有待完成。現在這項任務可能落在副總統賀錦麗 身上，她接收了拜登競選時的承諾，即重建中產階級、投資基礎設施、促進國內製造業和降低醫療保健成本。

自從賀錦麗展開總統競選以來，美國經濟接連傳來好消息。

強勁的國內生產總值(GDP)數據，以及美國可能在經濟不逆轉情況下實現降低通膨的罕見壯舉，都為賀錦麗的競選活動提供了重要的助力，可說服美國人給予她支持。聯準會首選的通膨指標PCE物價指數接近聯準會2%的目標，幾乎確定了9月展開降息。

賀錦麗將依靠拜登最強勁的經濟來執政。但話雖如此，她面臨的最大挑戰之一是消除許多美國人對經濟的負面情緒，這種情緒源於過去4年從食品雜貨到租金等各種物品的價格急劇上漲。由於拜登退出競選，這些看法是否會有所改善還有待觀察。

賀錦麗競選活動面臨的經濟現狀如下：

通貨膨脹 、利率和韌性經濟

拜登上任時，通貨膨脹幾乎不明顯，消費者物價年升1.4%。但情況很快就變得更糟。到2021年6月、即拜登執政第6個月，通膨率躍升至5%以上。一年後，俄羅斯入侵烏克蘭導致能源價格飆升，通貨膨脹率達到9.1%，為40多年來的最高水準。但通膨在很大程度上也是川普和拜登政府在疫情爆發後巨額支出的產物。

之後，通貨膨脹雖已大幅降溫，6月物價出現疫情爆發以來的首次下跌。但根據消費者物價指數(CPI)數據，與2021年1月相比，美國人為商品和服務支付的費用增加了20%。

在聯準會將利率上調至23年來的最高水準以抑制通膨後，經濟最終開始放緩。然而，它並沒有陷入衰退，這是聯準會如此迅速升息帶來的風險之一。國內生產毛額今年上半年表現強勁。根據商務部7月25日公布的數據，在通貨膨脹和季節性波動進行調整後，4至6月GDP年化成長率為 2.8%。

白熱化的就業市場已開始降溫

2020年4月，美國經濟因疫情陷入停滯，全國失業率飆升至近15%，為美國勞工統計局自1948年開始追蹤以來的最高水準。

到拜登任期開始時，失業率已降至6.4%。但在他擔任總統的大部分時間裡，勞動市場的持續強勁表現超出預期。失業率在兩年多時間裡一直保持在4%以下，這是自1960年代以來最長的一段時間。但隨著勞動市場開始出現裂縫，這一數字已超過4%。

基礎設施法案終於出台

拜登主導的兩黨基礎設施投資和就業法案以及降低通貨膨脹法案，投入超過1.6兆美元用於基礎設施的重建和現代化，推動清潔能源投資並支撐美國製造業。

雖然需要數年甚至數十年的時間才能實現這項全面立法的全部影響，畢竟融資、建設和實施過程都需要時間，但美國經濟近期已經看到一些影響，包括工業設施的繁榮、電動車和製造業就業機會，以及期待已久的更換橋樑和鉛管的市政項目的啟動。

清潔能源和石油產量的成長

拜登的能源政策通常與潔淨能源有關，而不是化石燃料。他的2022年《通膨削減法案》包括超過3500億美元的資金支持電動車、充電站和類似計畫。

他經常被視為反石油派，在俄羅斯入侵烏克蘭後，他抨擊石油公司創下創紀錄的汽油價格。

但國內石油產量在2023年創下歷史新高，每日平均產量為1290萬桶。這比任何國家的產量都多。到目前為止，2024年產量又增加了3%。

與勞工組織友好

拜登被美國工會稱為「一生中最支持工會的總統」，他是勞工組織的好朋友。他的國家勞工關係委員會(NLRB)經常站在工會和工人這邊。在2023年美國汽車工人聯合會(UAW)罷工期間，他成為第一位加入糾察線的在任總統。在他任職期間，工會會員數量和組織數量有所增加，去年工會為近百萬會員實現了兩位數的加薪。

但他和國會也向貨運鐵路工會強加了不受歡迎的合同，而不是讓他們罷工。甚至一些工黨盟友也對他的連任表示擔憂。

為消費者、家庭和老年人提供救濟

從免除數百萬學生貸款到限制濫收費用，拜登政府一直致力於尋找每年為消費者節省數十億美元的方法。

其中包括消除或限制「隱藏的額外」費用運動，並要求企業預先對所有費用保持透明。拜登政府還敲定了一項規則，讓航空公司乘客在航班取消或發生重大變更時更容易獲得及時、自動的現金退款，並查看有關行李費用和改簽航班的預先資訊。

他的政府也在疫情期間為美國家庭提供了經濟救助：拜登於2021年簽署了《美國救援計畫法案》(ARPA)，該法案是過去半個世紀以來聯邦政府為減少貧困而做出的最大努力之一。

在一系列經濟救助措施中，ARPA暫時擴大了兒童稅收抵免，使美國兒童貧困率降低了近一半。透過《降低通膨法案》，拜登政府將醫療保險參保者每月的胰島素費用限制在3 美元，此外還有其他降低藥物成本的規定。

他的政府還減少了學生貸款債務，以便正如拜登所說，高等教育可以「成為中產階級的門票，而不是機會的障礙」。迄今為止，他的政府已取消了480萬美國人的1680億美元學生貸款債務。

強有力的反壟斷議程

拜登政府領導了對美國企業界一些知名企業的監管打壓，特別是挑戰了科技巨頭蘋果、亞馬遜、Meta 和谷歌的市場主導地位。

由莉娜汗(Lina Khan)領導的聯邦貿易委員會(FTC) 和坎特(Jonathan Kanter)領導的司法部反壟斷部門，積極提起訴訟，阻止企業合併，帶頭嘗試執行拜登的競選承諾，遏制他所說的貪婪企業推動價格上漲的行為。

這些機構採取了重大舉動，限制了主要雜貨連鎖店、航空公司和製藥公司之間擬議的交易。這成果並不完全完美：FTC遭受了一些重大損失，包括阻止微軟以690億美元收購電子遊戲製造商動視暴雪。許多努力，包括司法部針對蘋果的具有里程碑意義的案件，可能會纏訟多年。

科技業的表現好壞參半

拜登對科技業採取了很大程度的保護主義立場，包括在2024年4月簽署了一項備受矚目的法案，以國家安全為由禁止中國擁有的短影音共享應用程式TikTok，除非它找到新的所有者。

他也透過2022年通過的《晶片與科學法案》(CHIPS and Science Act)大力推動國內晶片生產和研究，該法案得到兩黨的支持，以幫助美國重新奪回領先半導體晶片製造商地位。

但他在矽谷並不受到歡迎，因為他的政府對大型科技公司的合併進行了更多審查。2023 年，司法部和FTC公布了新的指導方針，意在阻止被認為反競爭的交易。

相較之下，希望成為第一位來自矽谷總統的賀錦麗，受到科技業的熱烈歡迎。