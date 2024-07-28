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觀光和富人帶動高檔消費 日本零售股出現兩極化

編譯劉忠勇／綜合外電
伊勢丹一年來股價幾乎翻倍，晉居東證500指數表現前十名。(路透)
伊勢丹一年來股價幾乎翻倍，晉居東證500指數表現前十名。(路透)

在通膨的環境之下，消費者購買必需品變得更加節制，但日本百貨公司業者仍因高檔消費者受益，和平價零售商表現不佳形成對比。

市值前三大的百貨公司營運商，伊勢丹三越控股、高島屋以及營運大丸和松坂屋的J. Front Retailing公司過去一年平均上漲55%，表現優於東證指數的18%。

儘管通膨拖累家庭支出下降，這些公司表現依然強勁。彭博報導，日本銀行（央行）行認為消費支出疲弱，是進一步升息決策的一大障礙。

百貨公司之所以能夠逆勢而上，原因之一是觀光持續湧入，外國旅客利用日圓貶值大肆採購，但富裕的日本人也大方揮霍。

高檔零售商的強勁表現，與藥妝店等公司的情況形成鮮明對比。據日本經濟產業省統計的零售銷售數據，百貨公司5月業績比去年同期增加 13.7%，相比之下，藥妝店成長6.8%，超市僅增加1.2%。

三菱UFJ摩根士丹利證券資深投資策略研究員大西耕平說：「消費呈現兩極化」他表示，富人希望持有實體資產來抵銷通膨，百貨公司專注迎合這樣的需求。

分析師也預料，因通膨不退，這種兩極化趨勢將會延續下去。

伊勢丹在財報中提到，2月舉辦的高檔體驗活動（gaisho）創下史上最高業績。伊勢丹一年來股價幾乎翻倍，晉居東證500指數表現前十名。

高島屋發言人則表示，股市上漲帶動手表、珠寶和藝術品等產品的銷量。顧客在 gaisho 的平均消費額也上升。該公司表示，正在擴展其他服務，包括針對因日圓疲弱而不願出國旅行的日本人舉辦海外主題的特賣。高島屋一年來股價上漲38%。

岩井Cosmo證券分析師饗場大介表示，春季薪資談判後，大型企業和中小型企業之間的薪資差距擴大，進一步加劇零售業的分化。他說：「近期消費趨勢是盡量減少必需品的支出，將更多的錢轉嗜 好或休閒活動」，這讓折扣店更具競爭力。

藥妝店營運商松本清可開嘉來、Sundrug 和Cosmos Pharmaceutical 這一年來表現落後東證基準指數。與此同時，平價連鎖店因家庭購買必需品時尋求更低價格而受益。例如，經營全國100日圓商店的Seria 這一年上漲44%。

瑞穗證券市場策略師倉持靖彥表示，實質薪資負成長是另一個問題。他說，「目前看來，實質收入尚本穩定增加」，「買進消費股的弱勢族群尚言之過早。」

日本 證券 零售商

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