個人消費支出報告給力 道指飆漲逾650點

（美聯社）

美股收漲，在投資 人評估美國最新通膨數據後，華爾街以積極的態度結束動盪的一周。

道瓊工業指數上漲654.27點或1.64%收4萬589.34點。史坦普500指數上漲59.88點或1.11%收5459.1點；那斯達克指數上漲176.16點或1.03%收1萬7357.88點。

CFRA Research策略師史托佛(Sam Stovall)表示，今天走勢源於超賣情緒、25日強於預期的GDP報告，以及聯準會 將因經濟韌性而開始降息 的觀點，「今天良性的個人消費支出(PCE)報告幫助市場擺脫了困境。」「隨著這次回檔，偉大的輪換仍在繼續，廣度繼續成為重點。」

投資人繼續轉向市場的周期性領域和小型股，羅素2000指數上漲 1.67%。工業和材料股上漲，帶動各自類股上漲1.7%。3M暴漲22.99%，帶動工業類股上漲，創下至少1972年以來最佳單日走勢。

一些在本周拋售陷入困境的科技公司收漲，其中微軟和亞馬遜分別上漲超過1.4%。Meta Platforms上漲2.75%。史指資訊科技類股上漲約1%。

華爾街也評估了6月PCE物價指數，這是聯準會最喜歡的通膨讀數。按月計算，總體PCE較去年同期成長0.1%，較上年同期成長2.5%。這與《道瓊》調查的經濟學家估計一致。

這項正面的通膨消息也提振了投資人今年進一步降息的希望，聯邦基金期貨市場已傾向9月、11月和12月將會降息。

馬奧尼資產管理公司總馬奧尼表示：「這些數字已經變得溫和起來。」 「在住房和房地產領域開始出現一些裂縫。它們將不再胡鬧，開始認真降息。」

PCE的發布結束了華爾街動盪的一周。史指本周下跌0.8%，那指下跌2.1%；這兩個指數自4月以來首次出現連續兩周下跌。道指表現優於大盤，上漲0.8%，自5月以來首次連續第4周上漲。因投資人似乎開始轉向小型股和周期性股票。

其他消息方面，醫療設備製造商Dexcom在發布令人失望的全年財測後股價暴跌40.66%。鞋類公司Deckers第1財季獲利和營收超出分析師預期，股價上漲6.51%。

由於獲利優於預期，3M創下50多年來最佳單日走勢。這家辦公用品製造商收盤上漲22.99%，為至少1972年以來的最大單日漲幅。

該公司第2季營收和獲利都輪鬆超出分析師的預期。不計項目每股獲利1.93元，營收62.6億元，而分析師預計每股獲利1.68元，營收58.8億元。

3M是道指工業股中表現最好的個股。股價觸及52周新高。受此漲幅推動，股價今年來上漲38.26%。

Apollo首席經濟學家史洛克(Torsten Slok)仍然認為，在PCE報告發布後，關於未來進一步降息的討論還「為時過早」，「歸根究柢，如果經濟實力仍然存在風險，我們可能會再次爆發或對經濟前景產生更多順風，那麼我確實認為現在拿出香檳瓶開始為即將到來的多次降息慶祝為時過早。」

他表示，雖然聯準會可能在9月降息，但通膨方面需要取得更多進展。並補充說，某些勞動市場指標的疲軟並不能證明今年降息3次是合理的，「我仍然認為經濟表現相當好。」

賓州大學華頓商學院金融學教授席格表示，聯準會應該已經開始降低利率。他表示：「如果由我決定，那麼展望未來，他們應該會這麼做。」

他也表示，前瞻性通膨的說法對聯準會來說看來不錯。並表示，投資人應該預計聯準會主席鮑爾將在9月「準備」降息。

Newell Brands的每股獲利強於華爾街預期，股價迎來史上最好的一天。這家上市數十年的Yankee Candle和Rubbermaid母公司收漲40.54%。