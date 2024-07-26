川普主張美元貶值振興製造業 投資專家打臉：不會成功

美國前總統川普 路透

投資專家表示，川普 打算在贏得美國總統大選後讓美元貶值，但這項計畫看起來「極不可能」成功，因為其關稅 和減稅等政策，反而會推升美元匯價。

近幾周來，川普及競選搭檔范斯數度提到美元貶值對提振國內製造業和降低貿易逆差的好處。但策略師警告說，美元貶值計畫的成本很高，且壽命短暫，而且對國外商品課徵關稅等民粹主義政策，將抵銷其效果。

Edmond de Rothschild基金經理尼札德表示：「市場有一個很大的矛盾：川普不斷直言不諱談論美元貶值，但其主張的政策應會支持美元，至少短期內是如此。」

川普上周接受彭博資訊訪問說，美國有「嚴重的匯率問題」，對商品銷售海外的製造商造成「巨大負擔」。范斯上周在共和黨全國代表大會演講所闡述的美國願景，也是圍繞著美元貶值問題，強調欲藉此重建美國國內製造業，並且扭轉過去數十年全球化的不利影響。

川普呼籲讓貨幣 貶值之際，美元近來正好也跌了一些，但自拜登2021年1月上任以來，美元兌一籃子貨幣已上漲15%。去年美國貿易逆差比2019年多出三分之一，達到7,730億美元。

瑞銀G10外匯策略主管賈林努斯（Shahab Jalinoos）表示，總統沒有明顯的途徑讓貨幣貶值，「根本問題是，人們並沒有感覺到美元被高估了」。

英國金融時報（FT）報導，川普和范斯在弱化美元的過程中面臨一大障礙，因為他們的其他政策可能會支撐美元。川普說，如果他重返白宮，他希望對來自中國大陸的進口商品徵收60% 關稅，對世界來自其他地區的進口商品徵收10%的關稅。

策略師表示，此舉將為美國以外的貨幣帶來更大負擔，因為這意味著高關稅將對美國以外的經濟體造成更大傷害，抑制其成長並削弱其貨幣。上周歐洲央行（ECB）總裁拉加德明確表示，這種關稅可能會促使歐洲央行降息和壓低歐元。

提高關稅也可能推升國內成本，助長通膨並使央行維持高利率。渣打銀行G10外匯研究全球主管英葛蘭德（Steve Englander）估計，川普的關稅方案在兩年內可能會使物價上漲1.8%。

摩根士丹利全球外匯主管羅德（James Lord）表示：「在其他條件相同的情況下，關稅將導致美元走強，特別是如果貿易夥伴也用關稅報復，將為全球經濟帶來額外的成長風險。」

根據德意志銀行外匯研究主管薩拉維羅斯（George Saravelos）推算，美元必須下跌40%才能消弭美國的貿易逆差。

川普還表示，他將延長明年到期的減稅政策，並暗示將進一步減稅，此舉可能會對美國不斷擴大的預算赤字造成壓力，並減緩聯準會的降息周期步伐。