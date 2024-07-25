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科技巨擘拖垮標普500指數 寫去年10月以來最大3日跌幅

編譯季晶晶／綜合外電
標普指數和那指在震盪交投中繼續收低，超大型股走向不確定。(路透)
標普指數和那指在震盪交投中繼續收低，超大型股走向不確定。(路透)

美國股市標普500指數和那斯達克指數周四收低，未能收復前一天由科技股引發拋售所造成的失地，投資人正努力尋找超大型股可能的走向。

標普500指數下跌27.91點，跌幅0.51%，到5,399.22點；那斯達克指數下跌160.69點，跌幅0.93%，到17,181.72點。道瓊工業指數小漲81.20 點，或 0.20%，收在39,935.07點，主要是受美國國內生產毛額（GDP）數據強於預期提振，守住了早盤漲幅。

投資人撤出超大型股，標普500指數寫下去年10月以來最大3日跌幅，但小型股有所上漲，羅素2000指數上漲1.3%，收復了周三的部分失地。

超大型股從開盤的震盪中回升，午後上漲，但許多股票隨後回檔。Meta Platforms、 微軟和輝達（Nvidia）收盤下跌1.7%至2.4%。

Alphabet連續第二日下跌，跌幅3.1%，並觸及5月6日以來最低，但特斯拉上漲。周三，這兩家公司乏善可陳的財報打擊到科技七雄，那斯達克指數和標普500指數創2022年以來最差單日表現。

有華爾街「恐慌指數」之稱的CBOE市場波動率指數VIX延續近期漲勢，收18.46點，創14周新高。

BMO銀行財富管理投資長Yung-Yu Ma說：「市場有點搖擺不定。擔憂一直在增加，昨天是這種擔憂的一個小高潮，但今天這種擔憂有所緩解。」

雖然投資人仍在努力應對周三令人失望的財報以及政治和經濟的不確定性，但Ma表示，近期的數據最終顯示出美國經濟的韌性。

周四的GDP報告顯示，美國第2季經濟增長2.8%，高於預期的2%。通膨減弱，使市場得以對美國聯邦準備理事會9月降息維持期待。

現在所有的目光都集中在周五的個人消費支出（PCE）物價指數數據，以確認聯準會提前開始降息的押注。

今年以來，超大型股推動股市屢創新高，但周三的拋售加劇市場擔心這些股票可能已經太貴，並將面臨更多動盪。這種憂慮驅使價值投資人加速轉向小型股和大型科技股以外其他類股。標普小型股600指數周四上漲1.4%。

IBM急升4.3%，也提振了道指，這家科技公司的第2季營收超出預期，並上調了軟體業務的年度增長預測。

美國航空集團上漲 4.2%，此前下調了年度利潤預測。西南航空攀升 5.5%，此前該公司表示將實施改革，包括停止開放式座位並提供腿部空間更大的座位。

航空公司和物流公司上漲推動道瓊運輸指數上漲 1.3%。其中Old DominionODFL.O勁揚5.7%，J B Hunt上漲 4.3%。

福特汽車大跌18.4%，此前該公司公布的第2季調整後利潤遠低於預期。Edwards Lifesciences公布第2季營收不及預期後暴跌31.3%。

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