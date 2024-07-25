科技股續成棄子 史指和那指收低 道指逆勢收漲

福特汽車第2季獲利遠低於分析師預期，股價下跌18.36%，創2008年以來最糟單日走勢。美聯社

投資 人繼續拋售2024年一些領漲的科技股，史坦普500指數和那斯達克 綜合指數繼前一交易日下跌後繼續收低。

史指下跌27.91點或0.51%收5399.22點；那斯達克指數下跌160.69點或0.93%收1萬7181.72點。隨著投資人繼續轉向小型股，羅素2000指數上漲1.26%。

道瓊工業指數表現優於大盤，上漲81.2點或0.2%收3萬9935.07點；盤中最高飆漲近585點或1.5%。

投資者連續第二天放棄科技股。輝達下跌1.72%，Advanced Micro Devices下跌4.36%。VanEck Semiconductor ETF下跌1.83%，大型股Meta Platforms和微軟分別下跌1.7%和2.45%。Alphabet下跌3.1%。

50 Park Investments執行長沙罕(Adam Sarhan)表示，「華爾街 正在發生輪換。過去領漲的AI股現在正在領跌。」並補充指出， 在牛市「迷你輪動」期間，這些走勢並不罕見，「在牛市期間，會看到一個行業領先，然後它會暫停、修正並交棒。」「把它想像成到另一個領域的接力賽就沒錯。」

投資人也評估了第2季GDP報告，該報告顯示經濟成長2.8%，遠遠超出預期。接受《道瓊》調查的經濟學家之前預計經濟成長2.1%。

華爾街正在經歷大跌，史指和那指24日遭受一年多來最大的單日回檔。這些損失是由令人失望的科技財報造成的。

投資人開始將近期的下跌視為超買市場早該進行修正的跡象，目前市場正從大型科技股轉向小型股和更具周期性的領域。

福特汽車第2季獲利遠低於分析師預期，股價下跌18.36%，創2008年以來最糟單日走勢。ServiceNow因獲利強於預期而上漲13.4%，創2019年以來的最佳單日表現。在調降經導管主動脈瓣膜植入術預期後，Edwards Lifesciences下跌31.34%，創2000年以來最糟單日表現。

Fundstrat技術策略主管紐頓(Mark Newton)表示，24日的回檔似乎並未對多頭市場的技術面結構造成任何損害，「技術面並沒有為我們帶來任何值得擔心的事情。市場廣度水平狀況良好。」我們沒有看到任何真正阻止這個市場的多頭，特別是在小型股方面。」

奧本海默技術分析主管沃德表示，投資人在投資鐵路股票時應保持謹慎。並表示，這些股票「漫無頭緒」。

他表示：「我們非常看好除交通運輸以外的所有工業領域。」「產業中立的說法是資本貨物和基礎設施而不是交通運輸，其中包括鐵路，目前這些行業確實無趨勢可言。」

沃德補充說，諾福克南方尤其是「相對賣出目標」。該公司將於盤後公布收益，今年股價下跌近5%。

他說，「它的表現落後不斷上漲的股市。」「還是有更具吸引力的機會。」

BTIG分析師克林斯基(Jonathan Krinsky)表示，小型股在近期表現出色後可能會出現短期回檔。羅素2000指數在過去11個交易日中的表現優於那斯達克100指數約18%，這是自2001年以來「最極端」的走勢，也是過去40年來最大的走勢之一。

他說，「這是在20年來表現不佳之後發生的，因此從長遠來看，羅素2000指數肯定還有更大的發展空間。然而，從短期來看，這股走勢看來『已完全滿足』，可能會出現一些『反轉的逆轉』。」「事情進展太快，可能只持續幾天；但根據速度，它可能會持續更長時間。」

該分析師表示，VanEck Semiconductor ETF(SMH)、Invesco QQQ Trust Series I(QQQ)和Technology Select Sector SPDR(XLK)等基金的表現可能會跑贏大盤。同時，SPDR S&P Regional Banking ETF(KRE)、SPDR S&P Biotech ETF(XBI)和 iShares Russell 2000 ETF(IWM)可能會稍事休息。

高盛資產管理聯席主管沙阿表示，聯準會在利率方面踩了煞車。他也表示，寬鬆政策的開始看來更像是稍微放鬆一下，而不是踩油門。

他表示：「它們現在已經開始踩剎車了。」「接下來它們只會放鬆剎車。」

他指出，從此刻起，投資人將不得不關注聯準會何時開始更積極地降息。然後，經濟狀況將會更加清晰。