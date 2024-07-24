科技股財報拖累 史指那指創2022年來最糟單日表現

Google母公司Alphabet下跌5.04%，創1月31日下跌7.5%以來最大單日跌幅。路透

受兩家大型科技公司表現不佳的財報拖累，股市遭到拋售；史坦普500指數和那斯達克綜合指數創下2022年以來最糟單日表現。

史指下跌128.61點或2.31%收5427.13點；以科技股為主的那指下跌654.94點或3.64%收1萬7342.41點。道瓊工業指數下跌504.22點或1.25%收3萬9853.87點。

Google母公司Alphabet下跌5.04%，創1月31日下跌7.5%以來最大單日跌幅。雖然Alphabet的營收和獲利均超出預期，但YouTube廣告收入低於普遍預期。同時，由於業績低於預期以及汽車營收年減7%，特斯拉 大跌12.33%，為2024年最糟單日表現。

其他主要科技股也隨著Alphabet和特斯拉下跌。輝達和Meta Platforms分別下跌6.8%和5.61%，而微軟則下跌3.59%。

這些財報讓投資 人首次了解大型企業第2季的表現。華爾街對這些個股的財報特別感興趣，因為這一小群個股創造了今年大部分漲幅。

當天的拋售是由市場超買、獲利門檻過高以及股市季節性疲軟引發的完美風暴所造成。貝爾德投資策略師梅菲爾德表示，這就是為什麼這種回檔並不讓投資人感到完全意外。

他說，「這次拋售最終是相當可能的，因為它是在牛市背景下進行。牛市內部的健康調整是一個機會，而不是一個採取防禦性投資或試圖保護資金免受這種波動影響的地方。」

小型股羅素2000指數下跌2.13%。然而，本月小型股指標上漲7.2%，因為投資人最近開始從大型科技股轉向遭受重創的小型股。7月至今道指上漲1.9%，而史指下跌0.6%，以科技股為主的那指下跌2.2%。

雖然大型科技巨頭出現業績未達預期，但財報季總體上還是有個良好的開端。FactSet數據顯示，超過25%的史指成分股公布了第2季業績，其中約80%超出預期。

美國製造業數據弱於預期，加劇了投資人的擔憂。7月PMI初值製造業產出指數跌至49.5，因新訂單、產量和庫存下降而意外滑入收縮區間。根據《道瓊》數據，經濟學家先前預測該值為51.5。另外，6月新屋銷售量低於經濟學家的預期。

瑞銀認為，儘管近期需求存在擔憂，但大宗商品的前景看起來不錯，「近幾周來，對中國需求疲軟的擔憂讓大宗商品價格承壓。」該行在最新報告中寫道，「然而，由於需求強勁和供應有限，未來大宗商品價格將繼續 上漲，預計該資產類別將在投資組合背景下帶來強大的多元化優勢。」

具體來說，瑞銀認為原油出口下降可能有助於收緊石油市場。銅價也保持良好，而黃金也有更大的上漲空間，「金價在上周創下歷史新高後稍作喘息，但上漲的驅動因素仍然存在，包括央行強勁的買盤、持續的地緣政治不確定性以及聯準會可能在未來幾個月降息。」

雖然冷凍馬鈴薯供應商Lamb Weston表示，消費者正在減少外食的次數，但外出時仍會選擇薯條。

這家總部位於愛達荷州的公司表示，所謂的薯條附著率、即在餐廳用餐時添加薯條的顧客比例，幾乎沒有變化。雖然人們普遍擔心消費者動態，但結果仍讓人安心。

執行長韋納(Thomas Werner)表示：「雖然全球餐廳客流量趨勢好壞參半，但美國、歐洲、日本和中國的薯條附著率基本上穩定。」

但即使消費者仍在大肆消費這項附餐食品，該公司表示，由於顧客勒緊褲腰帶，餐廳客流量放緩，已經損害了業務。Lamb Weston第4財季的營收和獲利均未達到FactSet調查分析師的預期，股價大跌28.24%，為史上最大跌幅；該股也較去年同期下跌超過47%。

沃爾夫研究公司表示，由於資錦麗和拜登政府的政策非常相似，市場似乎已經對民主黨 選舉做出了反應。首席經濟學家羅斯指出，「結合過去兩個交易日的資訊以及年初至今的民主黨新聞，能源和消費性類股明顯是輸家，而對通膨降低的預期推升了科技股。」

她說，「有趣的是，雖然中國在川普任內並未實質表現不佳，但在民主黨執政期間卻表現出眾。」