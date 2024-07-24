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「麒麟」研發卡關？華為Mate70將推遲發表

記者林茂仁／即時報導
華為Mate70將推遲至Q4後期發表。圖為Mate 60系列手機。（路透）
華為Mate70將推遲至Q4後期發表。圖為Mate 60系列手機。（路透）

華為Mate 70系列預計11月後發表，可能無法跟蘋果iPhone 16在9月一決高下，但Mate 70將搭載全新麒麟5G SoC和1.5K LTPO顯示幕，配備5,000萬畫素主攝像頭和5000-6000mAh矽負極電池，將為使用者帶來卓越性能、顯示效果、攝影品質和續航能力。

根據@數碼閒聊站的爆料，Mate 70系列的發表時間可能稍晚於預期，預計在第4季的中下旬，即11月之後。這一調整主要是由於HarmonyOS NEXT與全新麒麟5G SoC的適配進度需要更多時間來確保最佳性能表現。

據悉，這款全新麒麟晶片採用了新平台，工藝上也有所提升，無疑將為用戶帶來更加流暢和高效的使用體驗。

在螢幕技術方面，Mate 70系列將採用1.5K LTPO顯示幕，這種先進的顯示技術能夠提供更加細膩的顯示效果和更低的能耗。而在攝影方面，Mate 70系列將配備5000萬畫素的OV50K主攝像頭和超大可變光圈，這將大幅提升手機攝影的品質和靈活性。

更值得一提的是，Mate 70系列將配備5000至6000mAh的新型矽負極電池，這一技術的應用將大幅提升電池的容量和續航能力。

例如榮耀手機第三代青海湖電池的矽含量已突破10%，擁有行業最高的24.7%電池整機體積比，華為若採用新型矽負極電池，無疑將為Mate 70系列帶來更長的使用時間。

華為Mate 70系列是華為最受矚目的產品，這將是一款集結華為最新技術成果的旗艦手機，在性能、顯示、攝影還是續航方面，都將為用戶帶來前所未有的體驗，也將會是大陸國產最先進技術的手機，但相較之前傳出該機將在9月發表，要摃上蘋果iPhone 16的傳聞，顯然華為手機推出時間已經受到麒麟晶片卡關的影響。

華為 晶片 5G

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