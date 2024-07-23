等待大型科技股財報 股指收盤微跌

史坦普500指數徘徊在平盤附近，交易員們等待主要科技巨頭的財報。路透

史坦普500指數徘徊在平盤附近，交易員們等待主要科技巨頭的財報。

在創下一個多月來最佳表現後，史指下跌8.67點或0.16%收5555.74點；那斯達克指數小跌10.22點或0.06%收1萬7997.35點。道瓊工業指數下跌57.35點或0.14%收4萬358.09點。

華爾街繼續評估最新的第2季財報，Google母公司Alphabet和特斯拉 將在盤後發布財報。這些財報將可讓華爾街首次了解主要科技相關公司過去三個月的表現。

AXS Investments執行長巴素克(Greg Bassuk)表示：「這反映出投資 人在綜合考慮獲利、經濟數據和美國政治發展情況時的持有模式。」並補充說，這些因素將在未來幾周內繼續「推動投資人活動」。

UPS第2季業績未能達到獲利和營收預期，導致該股下跌12.05%，創有紀錄以來最糟單日走勢。在其他方面，通用汽車輕鬆超出分析師預期，但由於該汽車公司延後電動和自駕車計劃，股價下跌6.42%。

即使這些財報令人失望，財報季還是有個好的開始。FactSet數據顯示，約20%的史指成分股公布了第2季業績，其中80%超出預期。

前一個交易日科技股從上周的拋售中反彈，華爾街全面上漲。以小型股為主的羅素2000指數也上漲，延續上周的漲幅，這被視為交易者將資金從今年漲幅驚人的大型科技股轉移到小型股的跡象。

向小型股的輪轉也正值投資人對聯準會即將開始降低利率 越來越興奮之際，這項舉措被認為對規模較小且更具周期性的公司特別有幫助。

23日是以太幣ETF開始交易的第一個交易日，比特幣引領加密貨幣市場走低，因為Mt. Gox向債權人轉移更多比特幣，投資人在該加密貨幣創下3月以來表現最好單周後獲利了結。

根據Coin Metrics的數據，比特幣價格最新下跌3%至6萬5891.5元。以太幣徘徊在3480.27元水平下方。投資人和分析師將此舉歸因於上周兩者分別上漲22.85%和12.75%後的獲利了結。

所謂的「七巨頭」將於23日開始發布財報，Alphabet和特斯拉將於盤後公布財報。鑑於近期市場波動，這些財報將備受密切關注。沃爾夫研究公司表示：「我們認為，一批好於預期的財報可能會阻止當前的拋售並引發強勁反彈。」

史指過去一周下跌超過1%。Alphabet和特斯拉分別下跌0.5%和3%。

恩智浦半導體(NXP Semiconductors)下跌7.58%，創4年多來最糟表現；因該公司第2季獲利低於預期。調整後每股獲利為3.2元，低於FactSet預測的每股3.21元；營收符合31.3億元的預期。

這家總部位於荷蘭的半導體公司也分享了低於預期的本季財測，第2季的獲利和營收較去年同期有所下降。

Zelman & Associates執行副總裁澤爾曼(Ivy Zelman)表示，熱門的30年期房貸利率降至6%以下，有助現有房主再次搬家，從而支撐庫存。

她表示，目前的屋主認為他們的房貸太好，無法放棄，目前利率約為7%，從而產生一種「被鎖定」的感覺。但她表示，下降到5%到6%之間可以讓他們對搬家感覺更好，從而增加市場上的房屋數量。

她說：「『哇，我真的不想放棄這麼低的月付額』，這樣的想法確實讓人猶豫不決。」如果利率較低，他們可能會說，「哦，沒什麼不同，也許我可以考慮搬家。」「感覺沒那麼糟。」

能源股表現不佳，連續第3天表現不佳。

能源特選產業SPDR基金(XLE)下跌1.59%，連續第3個交易日下跌。該基金現7月來也已下跌。

該基金的最大持股中，埃克森美孚下跌1.61%，雪佛龍下跌1.85%，Phillips 66下跌2.17%。

繼水處理公司Pentair第2季業績優於預期後，股價飆升8.99%，推動該股刷新收盤紀錄。

Pentair的歷史最高收盤價為85.44元，這是3月28日股價上漲0.5%後創下的價格。23日盤中還曾觸及87.74元的高價。該股今年來上漲22.94%。