馬斯克等富豪挺川普 財富卻可能遭「川普2.0」反噬

億萬富豪特斯拉執行長馬斯克。美聯社

包括特斯拉執行長馬斯克在內，已有多位億萬富豪爭先恐後力挺美國前總統川普 ，押寶川普若贏得2024年總統選舉將大幅減稅並鬆綁法規，屆時便可從中獲利。川普已表明，上台後將調降企業稅，也許會倚賴提高關稅來取代所得稅。

然而，經濟學家暨馬里蘭大學榮譽教授莫里奇（Peter Morici）指出，川普的如意算盤可能打錯了。因為自從他贏得2016年選舉後，這世界已改變甚大，即使他勝選、贏得第二任，川普2.0的減稅計畫給美國經濟帶來的恐怕是災難一場。

3大改變 恐使「川普2.0」減稅變經濟災難

一、2016年，美國聯邦赤字相當於國內生產毛額（GDP）的3.1%；今天，假設政策不變，據國會預算處（CBO）估計，2025年聯邦赤字將升到GDP的6.5%。

二、中國已在電動車、電池技術和太陽能板等綠能技術取得領先地位，握有發展低碳經濟的優勢。光是對中國電動車加徵關稅，已不足以拯救美國車廠；中國廠已在歐洲和墨西哥設廠，可輕易把車賣到美國市場。

中國也力圖建立自給自主的先進半導體供應鏈。光是限制中國廠取得美國、日本和荷蘭的先進晶片製造技術，或許會讓北京為實現雄心壯志付出更昂貴的代價，但別以為北京不可能達成。

三、俄羅斯、中國、伊朗和北韓已組成「動盪軸心國」，聯手試圖迴避西方制裁、生產武器並分享情報。這些政府協調合作，可能破壞美國及其盟邦在二戰後建立的國際秩序。

從俄羅斯在歐洲侵略烏克蘭，到中共強大的海軍對台灣虎視眈眈，再到伊朗透過胡塞等恐怖組織在紅海興風作浪，華府要如何因應這些威脅？勢必得提高軍事預算，那可能給美國預算赤字再增添2%的GDP。

假如川普當選而共和黨拿下美國國會兩院，可合理推測川普將延長2017年減稅與促進就業法（TCJA）到期的條款，也許還會以降低企業稅甚至個人所得稅進一步強化。

川普提議全面加徵10%關稅、另對大陸進口貨課60%重稅，也許能支應延長TCJA的成本，但要再支應擴增的國防支出，根本不夠用。

富豪可能淪為加稅的下手目標

要找到支應減稅和擴大軍事支出的財源，唯一合理的方式，是大砍社會福利支出。包括社會安全金和聯邦醫療保險（Medicare）在內，這些社福支出在聯邦支出占比超過60%，但川普表示對這種解決方案沒興趣。

特大號的聯邦債務，可能激起國內外的「債券 義勇軍」大賣美國公債以示抗議，那將迫使美國政府大幅加稅。

最容易下手的增稅對象會是誰？答案正是：億萬富豪。

同時，赤字激增可能使指標性的美國10年期公債殖利率額外增添1、2個百分點，不利於新創公司、創業家，也不利於企業投資 人工智慧（AI）、先進晶片設計與製造、新藥研發、電動車與電池等新科技。

如何為「川普通膨」避險？

莫里奇提醒投資人，為「川普通膨」預作避險，或許是明智之舉。

債券投資人必須要有技巧，把債券到期結構安排得符合自己的流動性需求，因為市場利率升高（表示債券價格下跌）可能招致損失。

股票投資人應聚焦於具有訂價權的公司，因為川普2.0可能逼聯準會（Fed）大量印鈔來買債券，以減輕利率壓力。