輝達率科技股反彈 史指創6月初來最佳單日表現

輝達上漲4.76%，收復上周8%的跌幅。美聯社

史坦普500指數上漲，創6月5日以來的最佳單日表現；科技股在史指遭遇4月以來最糟單周跌幅後反彈。

史指上漲59.41點或1.08%收5564.41點，創6月5日以來的最佳單日表現；那斯達克指數上漲280.63點或1.58%收1萬8007.57點。道瓊工業指數上漲127.91點或0.32%收4萬415.44點。

輝達上漲4.76%，收復上周8%的跌幅。Meta Platforms和Alphabet等其他主要科技股也上漲超過2.2%。CrowdStrike在史指中表現最差，在上周近18%的跌幅基礎上再下跌13.46%。

Edward Jones高級投資 策略師馬哈詹(Mona Mahajan)表示：「在CrowdStrike的崩潰加劇了大幅拋售之後，資金重新轉向科技業。」「獲利擴大和聯準會 降息的結合給投資人帶來了一些希望。」

科技股上周面臨壓力，投資人紛紛拋售這些股票，轉向規模較小的股票，導致史指上周下跌近2%。那指同期下跌超過3%。

雖然科技股強勁上漲，小型股仍堅挺。羅素2000指數在上周上漲6%之後再漲1.66%。

在拜登 總統21日日退出總統競選並支持副總統賀錦麗後，交易員也密切關注美國政治局勢。自6月拜登在辯論中表現不佳以來，許多分析師認為前總統川普在11月獲勝的可能性越來越大。

華爾街正在思索美國政治前景，拜登對賀錦麗的支持擾亂了人們對誰將贏得大選的預期，並增加了市場的不確定性。

CFRA Research首席投資策略師史托佛(Sam Stovall)表示：「多頭和空頭將繼續並存，因為雙方都在談論不確定性，提高了誰入主白宮的不確定性。」

獲利和聯準會政策仍然是華爾街最關心的問題。交易員預計聯準會在9月會議降息的可能性接近93%。

今年稍早聽取過財務顧問意見的投資人可能鬆了一口氣。根據道富環球顧問公司(State Street Global Advisors)的2024年ETF影響調查，第2季初，財務顧問比客戶更看好股市。

調查顯示，「美國財務顧問對全球經濟的看法比投資人樂觀得多。68%的人對全球經濟前景持樂觀態度，明顯高於投資人的28%。」

該調查於4月進行，受訪的散戶投資人至少擁有25萬元可投資資產。

Fundstrat Global Advisors研究主管李湯姆(Tom Lee)表示，26日個人消費支出(PCE)物價指數中的通膨數據應該會顯示出降溫。

他表示：「單靠一份報告可能是不確定的，但我認為通膨會像岩石一樣下跌的力量已經到位。」

他說，似乎沒有任何新的通膨驅動因素，這意味著通膨可能會出現意外下行。但也表示，聯準會「迫切」開始降息。

拜登總統退出競選並支持副總統賀錦麗的第二天，比特幣幾乎沒有變化。

加密交易平台Cube.Exchange執行長利平斯基(Bartosz Lipiński)表示：「拜登宣布退選不久，市場下跌，因為就提名人而言，他沒有指定直接繼任者，不確定性加劇了懷疑。」「一旦賀錦麗得到他和其他人的支持，市場就基本復甦，雖然今天基本持平，但似乎對這個消息的接受程度有所好轉。」

根據Coin Metrics的數據，比特幣最新跌幅不到1%至6萬7257.88元。然而，Coinbase上漲2.86%，而礦業股Riot Platforms和Iris Energy分別上漲超過1.7%。

AMC盤中一度暫停交易以分享其透過債務重組為自己與債權人贏得更多時間後，股價上漲5.39%。

該公司表示，這項多方面交易將原定2026年到期高達24.5億元的債務期限順延到2029年和2030年。根據向美國證券交易委員會(SEC)提交的文件，作為再融資的一部分，該公司成立一個獨立部門，將擁有175家影院的租賃和財產以及其他資產，包括AMC品牌名稱。