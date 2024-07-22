輝達和台積電ADR帶頭衝 科技股回神 美股早盤揚
拜登總統放棄競選連任，並支持副總統賀錦麗出馬，投資人評估相關影響。與此同時，輝達（Nvidia）帶領科技股強勢反攻，促使美股擺脫上周的跌勢，四大指數22日開盤齊揚，但道瓊指數隨後轉為在平盤上下游移。
道瓊指數22日早盤狹幅震盪，史坦普500漲0.6%，那斯達克指數漲1%，費半漲2%，台積電ADR漲1%。
輝達上周回檔8%，本日早盤大漲3%。路透引述消息人士報導，該公司Blackwell晶片，準備推出專供中國市場的降規版，將符合美國現行的出口管制。
科技巨擘臉書母公司Meta、Google母公司Alphabet、蘋果均上揚1%。
特斯拉早盤上漲3%，該公司執行長馬斯克表示，明年將開始少量生產人形機器人Optimus，於公司內部使用，2026年時希望能大規模生產，以滿足外部客戶需求。
上周引發全球大當機的網安公司Crowdstrike續跌12%，表現在史坦普500中墊底。
拜登退選雖然並非出乎意料，但華爾街認為，此舉略為降低了前總統川普的勝選機率，可能會導致「川普交易」略為減碼。外界原本認為，川普二度入主白宮，有利比特幣、銀行股、美債殖利率攀升。22日美債殖利率略為下挫。
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