川普題材帶勁 比特幣漲破6.8萬元 創逾1個月高點

比特幣價格收復6.8萬美元水準。(路透)

比特幣 上漲至逾一個月來高點，此時交易人士評估美國總統拜登決定退出競選連任帶來的影響。

在亞洲22日上午盤交易時段，比特幣收復稍早失土，達到68,300美元左右，市場思索支持加密貨幣 的川普 與接下來有望替代拜登參選的副總統賀錦麗之間的競爭關係。

IG Australia市場分析師西卡莫（Tony Sycamore）表示，比特幣走高，反映市場認為民主黨在賀錦麗帶領下，無法打敗川普贏得大選，而且在支持加密貨幣的美國總統領導下，比特幣新的曙光即將來臨。

Magnet Capital共同投資長塞勒馬傑表示：「我們預期若川普政府上台，（加密貨幣）市場會變得大為更可投資。」他說，他預期有「實際價值驅動因素」的加密貨幣將表現良好，像是與Make、Aave和Lido協定有關的加密貨幣。

川普預定7月27日在田納西州納許維爾舉辦的比特幣大會上發表言論。他近幾個月來立場明顯轉向支持加密貨幣。這位共和黨總統候選人將在比特幣大會後舉辦一場募款活動，並提供每位844,600美元的捐款席位。

BTC Markets執行長波勒（Caroline Bowler）表示，相較下，「我們不知道賀錦麗對加密貨幣的看法。對任何候選人而言，像是加密貨幣這樣的議題最終可能成為選舉成敗的議題。我們可望在未來幾周見到她的一些更多看法。」

加密貨幣投資公司Satori Research執行長Teong Hng表示，場外選擇權市場的活動凸顯出，比特幣可能很快就會再度上攻歷史新高。他說，市場對比特幣2024年12月10萬美元的買權興趣提高，顯示機構投資者愈來愈看多，他預期隨著川普勝選，預期比特幣迎接強勁的年底漲勢。

比特幣過去一周走勢相對強勁，與股市走疲的表現分歧。Pepperstone集團研究主管在報告中表示，近期資金流入比特幣ETF的基本動能，代表比特幣有望再攻7萬美元。