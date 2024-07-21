我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

評／拜登退選 民主黨「置之死地而後生」唯一機會

拜登退選／民主黨捐款暴增 5小時募得2750萬元

拜下賀上「川普交易」會冷卻嗎？金融市場波動難免加大

編譯葉亭均／綜合外電
市場忙著評估拜登（左）退出參選美國總統、副總統賀錦麗接替參選對金融市場帶來的影響。(美聯社)
市場忙著評估拜登（左）退出參選美國總統、副總統賀錦麗接替參選對金融市場帶來的影響。(美聯社)

隨著美國總統拜登退選，轉而支持副總統賀錦麗代表民主黨投入11月選戰，投資人本周將忙著確定此一發展將是提高或降低川普重新掌權的機率，這也會影響「川普交易」題材的熱度。

先前，拜登在辯論中災難性的表現引發人們質疑他是否有能力再擔任一屆總統；此後幾周，金融市場降低拜登連任的預期。他們普遍看好將受惠於川普所主張的寬鬆財政政策、提高貿易關稅和削弱監管的交易。

這形成了所謂的「川普交易」，具體表現形式是：美元獲得支撐，美債殖利率上升，銀行股、醫療股、能源股以及比特幣上漲。

如今，投資人面臨的問題是，既然拜登已經棄選，是否還要堅持「川普交易」？隨著投資人觀望賀錦麗是否能鎖定黨內提名，並權衡她能否累積足夠聲勢來挑戰川普在民調中的領先地位，市場走勢可能會出現波動。

Roundhill Financial執行長馬薩（Dave Mazza）表示：「投資者應該預期波動性會飆升」，「如果副總統賀錦麗能夠迅速動員起來，對川普造成實質性的衝擊，那麼我們應當預期波動會持續下去。然而，如果川普在民調中繼續領先，投資人認為他的獲勝不可避免，那麼『川普交易』就會占據上風，波動性就會下降」。

以下是彭博資訊整理金融市場面向可能受到的影響：

債券和美元：

原先，市場普遍預期，若川普重新入主白宮將提振美元，預料他的政策會推升通膨，也促使交易者開始買入較短期債券，賣出較長期債券，也就是所謂殖利率曲線陡化的交易。

如今，情勢生變。渣打銀行駐紐約策略師英葛蘭德（Steve Englander）表示：「隨著賀錦麗勝算上升，民主黨贏得眾議院的勝算也上升了」，「如果情勢如此演變，那麼對進一步財政刺激的擔憂可能會減弱，進而減輕利率和美元的壓力。不過，現在還為時尚早，競選可能與哪怕兩周前預期的情況大相逕庭。」

股市：

原先市場認為共和黨勝選機率大增，石油能源、監獄股和比特幣挖礦業者股票可望受惠，近期也因而上漲。

川普若當選，可能會重啟阿拉斯加一個野生動物保護區的石油鑽探，而他對移民的立場也更強硬。相較下，再生能源、非必需消費品可能會因川普當選而受到衝擊。

此外，若川普重新掌權，新政府對聯合健康集團和Humana等醫療保險公司以及銀行的監管壓力會較小，這些產業可望受惠。

如今，隨著拜登退選，民主黨有更多時間提振國會選情，即便川普當選，也降低共和黨橫掃兩院席次的可能性，讓川普無法順利推動許多政見，那麼上述的「川普勝選概念股」的題材也變得不是那麼穩當。

川普 拜登 投資

上一則

拜登宣布退選 美元走貶、美股期指上漲

下一則

企業以AI決定行銷策略：他有買一送一、但你沒有

延伸閱讀

美大選衝上微博熱搜 網友：槍打中的是川普 擊倒的卻是拜登

美大選衝上微博熱搜 網友：槍打中的是川普 擊倒的卻是拜登
新聞評論／拜登退選 民主黨「置之死地而後生」唯一機會

新聞評論／拜登退選 民主黨「置之死地而後生」唯一機會
民主黨有望翻盤？賀錦麗vs.川普民調 支持率僅差1%

民主黨有望翻盤？賀錦麗vs.川普民調 支持率僅差1%
詹森後首位放棄連任總統：細數拜登「戰略失誤」的關鍵時刻

詹森後首位放棄連任總統：細數拜登「戰略失誤」的關鍵時刻

熱門新聞

Serve Robotics的送貨機器人。(美聯社)

輝達揭露有10%持股 這家機器人新創盤後股價狂飆77%

2024-07-18 22:40
網路公司CrowdStrike的軟體導致全球微軟Windows用戶19日發生系統問題，多國機場因延誤而被擠得水洩不通。 （美聯社）

全球IT大故障兇手找到了 疑似是這家公司軟體出問題

2024-07-19 08:15
知名黑天鵝基金Universa創辦人史畢玆納格。路透

黑天鵝基金經理人：美股巨大泡沫若爆裂 市值蒸發大半

2024-07-20 11:59
資訊科技和通訊服務是史指表現最差的兩個類股。Meta下跌5.68%，而大型科技同業蘋果、Netflix和微軟均下跌超過1.3%。路透

投資人退出科技股 那指創今年最糟表現 道指逆漲240點

2024-07-17 16:50
前總統川普日前受訪時指責台灣搶走美國晶片生意。(路透)

川普怨台灣搶晶片生意 外媒分析關鍵原因

2024-07-20 19:02
Benchmark分析師艾克里認為，輝達在AI市場的領導地位仍穩固，股價可望再漲30%。路透

NVIDIA暴跌後反彈沒事了？分析師：股價可望再漲30%

2024-07-13 13:16

超人氣

更多 >
拜登宣布退出2024總統大選 支持賀錦麗接棒

拜登宣布退出2024總統大選 支持賀錦麗接棒
歐巴馬發表長篇聲明 但未提賀錦麗

歐巴馬發表長篇聲明 但未提賀錦麗
得知拜登退選 川普：他是史上最糟總統 賀錦麗更易對付

得知拜登退選 川普：他是史上最糟總統 賀錦麗更易對付
特勤局認了 高層「1原因」多次拒絕川普增加維安要求

特勤局認了 高層「1原因」多次拒絕川普增加維安要求
新移民華女帶兒出門 遇種族歧視喊滾回中國

新移民華女帶兒出門 遇種族歧視喊滾回中國