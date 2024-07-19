美股本周大型股走低 投資人轉向小型股

由於重大資訊技術故障影響全球業務，CrowdStrike下跌11.1%。紐約證券交易所和那斯達克交易所均表示沒有受到影響。歐新社

美股以收低結束本周，投資 人正自今年的大型股贏家輪動轉向規模較小的股票。

史坦普500指數下跌39.59點或0.71%至5505點；以科技股為主的那斯達克指數下跌144.28點或0.81%至1萬7726.94點。道瓊工業指數下跌377.49點或0.93%至4萬287.53點。

股指全面下跌，就連羅素2000指數也收低。但轉向被視為聯準會降息的更大受益者的小型股似乎仍然是本周主題。

史指本周下跌2.36%，創4月以來最糟單周走勢。那指本周下跌4.11%，也是4月以來最大單周跌幅，並結束6周連漲。另一方面，道指上漲0.37%，而以小型股為主的羅素2000指數則上漲1.03%。

萬國數據財富管理公司投資長史密斯表示：「美股正在經歷一場遲來的輪動。」「投資人正從表現良好的大型科技股中撤出資金，並轉移到市場的其他領域。」

這種分歧鼓舞了一些華爾街專業人士，他們一直擔心市場反彈過度依賴少數大型科技股。同時，人們對聯準會即將降息的樂觀情緒日益高漲，提振了規模較小且更具周期性的公司。

大型人工智慧(AI)受益者的轉變可以解釋那指本周表現不佳的原因。同樣，資訊科技類股本周下跌5.14%也引領史指下跌。

Strategas技術和宏觀研究主管維隆(Chris Verrone)表示：「市場的頭條新聞是『這些股票下跌了』，某些動量股受到打擊。」但是，「過去兩周表面之下的廣度絕對是驚人的」。

由於重大資訊技術故障影響全球業務，CrowdStrike下跌11.1%。紐約證券交易所和那斯達克交易所均表示沒有受到影響。

美國商銀分析師波斯特表示，亞馬遜 在18日Prime Day新聞稿中披露的資訊較少，包括聲明中的字數少了15%。不過預計「成功」的Prime Day活動將有助亞馬遜第3季前景。

這位分析師表示，他對亞馬遜第2季的電子商務銷售持「建設性」態度，但預計該季獲利需要超過投資人的預期。亞馬遜本周下跌5.87%。

波斯特說，今年發布內容中缺少的細節之一，是關於客戶在為期兩天的銷售活動中節省了多少錢。他說，今年發布內容說省下「數十億元」，但去年亞馬遜聲稱其購物者節省超過25億元。

今年的返校購物季促銷將是十分激烈。Adobe Analytics研究了亞馬遜16日和17日的Prime Day和競爭活動表示，電子產品的線上折扣最高達到23%，比2023年平均14%的降價幅度還要高。Target在前一周舉辦了促銷活動，Wayfair則是即將舉辦。

隨著通膨改善和獲利擴大，Strategas仍對經濟和市場持正面態度。聯合創始人兼總裁和營運長伯恩薩克(Nicholas Bohnsack)表示，雖然經濟成長出現一些疲軟跡象，但市場幾乎沒有跟進。

此外，他在報告中寫道，政治終於到達了高峰期，「硝煙散去後，選舉日將快速衝刺」。

該公司的重點是基本面，仍然適度加碼股票，並偏愛國際市場，「從戰術角度來看，7月和8月似乎是一個很好的機會來評估當前的基本環境，抵制對政治話語的每一次潮起潮落做出過度反應的誘惑，並最終將重點放在可能會從年底持續至2025年的主題動能領域。」

拜登 總統面臨著越來越大退出2024年大選的壓力。民調顯示他落後於川普，籌款速度也放緩。NBA報導，拜登家族成員正在討論可能的退選。

如果拜登確實退選，這可能會對所謂的「川普貿易」帶來影響，至少是暫時的。

Raymond James華盛頓政策分析師米爾斯在給客戶的最新報告中表示，「隨著市場重新評估這場競選，我們可能會看到最近的『川普交易』陷入停滯，但還沒有看到更廣泛的市場反應。」