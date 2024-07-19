美股道瓊早盤跌逾200點 全球大當機CrowdStrike重挫

美股19日早盤開低，投資人持續撤離晶片股和大型科技股，同時評估全球大當機的後續影響。路透

美股19日早盤開低，投資 人持續撤離晶片股和大型科技股，同時評估全球大當機的後續影響。道瓊跌219.71點或0.54%，史坦普500 指數和那斯達克指數大致持平，在平盤附近波動，費半挫1.2%，台積電ADR跌2.7%。輝達跌0.8%

網路安全公司CrowdStrike表示，旗下軟體導致微軟 Windows系統當機，造成全球性的IT故障問題，使許多行業營運受到擾亂，19日早盤慘跌逾9%；微軟一度掉0.6%。

投資人推測企業可能改用其他公司軟體，推升同業如Palo Alto漲0.8%、Fortinet股價微升0.2%。

美國運通第2季營收報163.3億美元，低於市場預期，但每股盈餘3.49美元，則高於分析師預期的3.24美元。該公司股價19日早盤一度跌逾4%。

儘管美股18日湧現廣泛賣壓，類股輪動似乎仍是本周主題。史坦普500指數本周來跌逾1%，料將創4月以來最大周線跌幅；那指下跌2.87%，可能終結連六周的漲勢；道瓊工業指數上漲1.3%。而以小型股為主的羅素2000指數則揚升2.3%。

這個分歧令一些專業人士感到鼓舞，因為他們擔心市場變得過於依賴少數大型科技股。該轉變也可解釋那指本周低迷表現，以及IT股和通訊服務業導致史坦普500普遍下跌。