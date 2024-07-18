拋售擴大至科技股之外 道指跌逾530點 小型股也走低

美股繼續下跌，投資人繼續削減科技股部位，同時在其他近期上漲的類股中獲利了結。路透

美股繼續下跌，投資 人繼續削減科技股部位，同時在其他近期上漲的類股中獲利了結。

道瓊工業指數下跌533.06點或1.29%至4萬665.02點。史坦普500指數下跌43.68點或0.78%至5544.59點。以科技股為主的那斯達克指數下跌125.7點或0.7%至1萬7871.22點。

大型科技股出現更多拋售，這是最近幾天出現的模式，因為聯準會9月降息的可能性越來越大，提振了大盤的樂觀情緒。另一方面，這種興奮在很大程度上幫助了小型股和周期性股票，它們被視為較低借貸成本的更大受益者。

這種遠離科技股的趨勢在17日達到頂峰，那指下跌2.8%，為2022年12月以來下跌2.5%以來最糟單日走勢。而藍籌股道指則上揚。

但18日的拋售似乎不僅限於科技股。史指的11個類股中，除一個之外其他均走低；而每3個道指成分股中，就有超過2個下跌。就連以小型股為主的羅素2000指數也下跌1.85%。

Globalt Investments資深投資組合經理人布坎南(Keith Buchanan)表示：「市場出現一些獲利回吐。」「如果這發生在交易5天後，我會有點畏縮；但現在它只是向我們展示輪轉的幅度。」

即使下跌，羅素2000指數在過去5個交易日上漲7%。但同期那指下跌超過4%，凸顯了投資人撤離科技股的趨勢。

在18日收盤後，道指成為三大指數中唯一本周至今漲幅超過1%的指數。此外，羅素2000指數本周上漲約2%。

自本周初以來，史指已下跌約1.2%，而那指因科技股拋售而下跌近3%。

安聯資深投資策略師里普利表示：「顯然聯準會放鬆利率將對小型企業有利。」與此同時，「今年獲利豐厚的科技存在一定的謹慎和獲利了結。」

Evercore ISI 表示，近期股市可能會經歷一段艱難時期。技術分析主管羅斯(Rich Ross)在最新報告中表示，隨著股市很快進入最糟糕的時期，他在戰術上變得更加擔憂。

他解釋，「隨著我們進入股市最疲軟的兩個月和股市連續幾個月下跌、市場處於歷史高點的嚴峻考驗，未來幾周的下行空間更大。」

即使如此，羅斯表示，他仍保持看漲觀點和史指5800點的年底目標不變。

瑞銀表示，半導體產業可能會繼續受到即將到來的美國總統大選言論的影響。

消息指出拜登政府正在考慮實施更嚴格的出口管制，以阻止晶片 製造公司向中國出售產品，晶片股17日普遍下跌。

美洲投資長馬齊利(Solia Marcelli在最新報告中寫道，「11月美國大選的言論增加可能會刺激地緣政治敏感產業和市場出現更大波動。我們認為，今天的兩個頭條新聞的巨大影響也部分反映了半導體行業的部位緊張，這反映在SOX指數今年至今上漲逾30%的表現上。」

VanEck Semiconductor ETF本周下跌超過7%。輝達18日上漲2.8%，但本周至今下跌6.5%。

由於第2季財報強於預期，華爾街仍看好台積電 。

New Street分析師費拉古(Pierre Ferragu)寫道：「台積電是人工智慧領域最具吸引力的公司之一，因為它在我們基本和牛市情況下都提供了上行空間，而且我們認為本益比從當前水平下修的空間有限。」

伯恩斯坦分析師Mark Li在財報發布後重申了他的「跑贏大盤」評級，指稱數據中心人工智慧的動能「有增無減」。他預計短期內股價將強勁，這家半導體供應商預計將「晶圓上晶片數量」增加一倍以上。

即使該公司沒有調升長期毛利率財測，但摩根大通的哈利哈蘭(Gokul Hariharan)預計，由於與人工智慧相關「相當強烈」的評論，最終毛利率將得到提振。

他表示：「總體而言，普遍的每股獲利預期可能會調升，並且應該會使該股擺脫近期的修正趨勢。」

台積電ADR上揚0.39%。