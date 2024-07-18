我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

暗殺川普槍手 曾搜索芝加哥民主黨全代會日期

WSJ社論：川普若勝選 能否比上一次執政更好？

波克夏市值逼近1兆美元 將是巴菲特最好的94歲生日禮

編譯吳孟真／綜合外電
波克夏市值有望在8月前達1兆美元，將是巴菲特最好的94歲生日禮。(路透)
波克夏市值有望在8月前達1兆美元，將是巴菲特最好的94歲生日禮。(路透)

「股神」巴菲特執掌的波克夏（Berkshire Hathaway）股價17日創新高，市值逼近1兆美元，18日早盤續漲1%，差距僅不到4%，可望在8月前攀抵1兆美元，為屆時剛過94歲生日的巴菲特，送上生日大禮。

波克夏A股17日收盤上漲1.65%，衝至67萬1,280美元的歷史新高水準。波克夏B股17日收盤也漲1.53%至445.61美元，表現遠優於大盤標普500指數的重挫1.39%。

根據計算，波克夏截至17日收盤的市值為9,619.87億美元，推估波克夏A股漲到69.6萬美元左右（比目前價格高4%），市值便能達到1兆美元大關。A股18日早盤漲1%，至67萬7992美元。

若將波克夏B股轉為同等數量的A股，約有143.7萬股在外流通。

受到價值股和公司財務的優異表現帶動，波克夏股價7月來已強漲約9%，同時也是羅素1000價值指數和史坦普500指數中，權重最高的金融股。波克夏今年來已躍漲23%，過去十年的年化報酬率為13.4%，都勝過史坦普500指數。

波克夏A股目前的股價淨值比約為1.5倍，以今年全年獲利預估計算的本益比約為23倍。若用波克夏觀察家偏好的「透視」盈餘概念，納入計算該公司4000億美元股票投資組合中，所持股公司的獲利，則本益比更接近18倍或19倍。

巴菲特1965年接掌波克夏時，A股股價僅約20美元，市值約3000萬美元。巴菲特的15%持股目前價值約1390億美元。

波克夏 巴菲特 史坦普500

上一則

歐洲央行維持利率不變 保留9月降息選項

下一則

需求恢復緩慢 這家鑽石大廠考慮進一步減產

延伸閱讀

巴菲特股票投資破4,000億美元 蘋果居首功、波克夏可能補漲

巴菲特股票投資破4,000億美元 蘋果居首功、波克夏可能補漲
低調與高調／巴菲特的投資心法 馬斯克嫌「太乏味」

低調與高調／巴菲特的投資心法 馬斯克嫌「太乏味」
巴菲特捐53億 遺產由子女慈善信託管理

巴菲特捐53億 遺產由子女慈善信託管理
巴菲特自曝最新版遺囑內容 遺產將這麼安排

巴菲特自曝最新版遺囑內容 遺產將這麼安排

熱門新聞

方舟投資公司創辦人伍德，有「女股神」之稱。(路透)

一賣輝達、特斯拉股價就開始飆...女股神教人認清3現實

2024-07-11 09:42
Benchmark分析師艾克里認為，輝達在AI市場的領導地位仍穩固，股價可望再漲30%。路透

NVIDIA暴跌後反彈沒事了？分析師：股價可望再漲30%

2024-07-13 13:16
好萊塢影星莎朗史東。圖為她今年2月出席柏林影展的檔案照。（路透）

警世教訓 莎朗史東1800萬積蓄遭搬空 專家：財產規劃少「這1步」

2024-07-11 07:17
美國通膨降溫、勞動市場減緩，加上消費品公司對需求滑落示警，美國聯準會（Fed）7月降息的可能性目前看來雖低，卻不能完全排除。路透

通膨、就業、消費都減弱 Fed不無可能提前在7月降息

2024-07-12 09:27
資訊科技和通訊服務是史指表現最差的兩個類股。Meta下跌5.68%，而大型科技同業蘋果、Netflix和微軟均下跌超過1.3%。路透

投資人退出科技股 那指創今年最糟表現 道指逆漲240點

2024-07-17 16:50
電動車新創Fisker上月聲請破產，創辦人菲斯克夫婦已自願將年薪減到只剩1美元。 美聯社

昔「特斯拉殺手」破產後還在燒錢 創辦人薪資砍到1元

2024-07-10 14:56

超人氣

更多 >
「白人至上」最新攻擊目標：范斯印裔妻

「白人至上」最新攻擊目標：范斯印裔妻
夏天開冷氣機 恆溫器該設定幾度？

夏天開冷氣機 恆溫器該設定幾度？
社安局來信了 這些人留意：盡快改用 Login.gov帳戶

社安局來信了 這些人留意：盡快改用 Login.gov帳戶
「白垃圾」變副總統是移民翻版 華人黨代表追隨川普不言輸

「白垃圾」變副總統是移民翻版 華人黨代表追隨川普不言輸
女名廚玩「內胎漂流」 身上綁繩纏入水底溺斃

女名廚玩「內胎漂流」 身上綁繩纏入水底溺斃