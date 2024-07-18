歐洲央行維持利率不變 保留9月降息選項

歐洲央行（ECB）6日會議決定維持各項基準利率不變。（路透）

歐洲央行 （ECB）6日會議決定維持各項基準利率 不變，符合預期，也並未對9月是否降息 做出暗示。ECB並重申，目前的利率水位仍「具有充分的必要約束力」，以確保通膨回降到2%目標。總裁拉加德稍後將主持記者會。

ECB將主要再融資利率維持在4.25%，邊際放款利率為4.50%，存款利率為3.75%。

ECB決策聲明指出，「陸續公布的資訊普遍支持決策委員會之前對中期通膨展望的評估。在此同時，內部的物價壓力仍高，服務類通膨居高不下，且整體通膨可能到明年仍將高於目標」。

ECB重申，不會「預先對特定的利率路徑做出承諾」，以及「一切看數據，與逐次會議（meeting-by-meeting）決策的作法」。

歐元／美元18日盤中微貶0.1%，報1.0930暪元；貨幣市場仍預期ECB今年底前將再降息2碼。

總裁拉加德可能會對下一步行動提供一些線索，但不會說出明確的時點。不過一些決策官員最近初步為今年再降1碼或2碼背書，市場預期ECB準備在9月下次會議時再度降息。不過其間還要先看兩個月的通膨數據，以及工資升幅、企業獲利率及生產率等多項數據。