美東港口上演大罷工？碼頭工會警告 談判時間不多

若美東的碼頭工人協會與航運產業無法及時達成協議，美東主要港口在10月上演碼頭勞工罷工的機率大幅提高。(美聯社)

美國正面臨主要港口可能發生數年來第二度大受干擾的窘境，還可能影響零售業者在年終購物旺季前的備貨。

道瓊社報導，代表美國東岸和墨西哥灣的港口碼頭工人的工會領導人達蓋特（Harold Daggett）警告說，由於目前的多年期合約將在9月30日到期，要敲定新的碼頭工人協議的時間所剩不多，而且演變成罷工 的機率提高。

美國國際碼頭工人協會（ILA）是代表從緬因州到德州港口的4.5萬名勞工 ，該協會在6月時從準備展開的協商退出，理由是在自動化技術的使用方面存在分歧。現在，還沒有準備展開新的協商。

航運產業主管早已習慣達蓋特的好戰言論，直到近期才相信他去年所開始提出罷工警告是個談判手段。

不過一些主管開始談論罷工會持續多久，而非是否會發生。

如果碼頭工人在10月展開罷工，將在一年中航運最繁忙的時期影響包括紐約和紐澤西、維吉尼亞與喬治亞州薩凡納在內的一些美國最大港口，屆時正值零售業者為年終購物旺季備貨。這也會在距離美國11月總統大選前的五周，為總統拜登 帶來政治難題。

拜登政府官員在去年夏季協助陷入僵局的西岸碼頭勞工協商達成協議，當時談判延宕超過一年，在加州和華盛頓州的碼頭受到干擾。

ILA在7月12日警告，不想要有任何一方，包括拜登政府官員在內，「介入我們的協商」。

碼頭工會和航運主管若要達成協議，仍必須解決與當地港口相關的幾個問題，以及工資上調的問題。

知情人士透露，達蓋特推動漲薪幅度，超過西岸碼頭工人取得的六年加薪32%的條件。

此外，ILA在6月撤出預定展開的談判，理由是發現阿拉巴馬州莫比爾港的一個貨櫃處理碼頭正使用自動化設備來處理卡車程序。達蓋特強烈反對港口自動化。不過，知悉勞工談判情況的人表示，自2008年以來，莫比爾港一直運作卡車處理技術，ILA先前並未指出這是一個問題。