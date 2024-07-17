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川普批台搶晶片生意 「費半」暴跌 疫情以來最大單日跌幅

中央社／紐約17日綜合外電報導
前總統川普稱「台灣搶走晶片生意」，美股費城半導體指數17日市值蒸發逾5000億美元。晶片龍頭輝達（NVIDIA）挫跌近7%。(美聯社)
前總統川普稱「台灣搶走晶片生意」，美股費城半導體指數17日市值蒸發逾5000億美元。晶片龍頭輝達（NVIDIA）挫跌近7%。(美聯社)

美國政府據傳擬實施最嚴厲貿易限制，阻止中國取得日本及荷蘭的先進晶片科技，加上前總統川普稱「台灣搶走晶片生意」，美股費城半導體指數(PHLX Semiconductor Sector Index)今天市值蒸發逾5000億美元。

路透社報導，費半今天收盤暴跌6.81%，創下自2020年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情導致全球股市陷入混亂以來最大單日跌幅。

彭博（Bloomberg）報導，美國政府已通知盟友日本及荷蘭，如果東京威力科創和荷蘭半導體製造設備龍頭艾司摩爾（ASML）等公司，繼續向中國提供先進半導體科技，美國擬祭出最嚴厲貿易限制。

此外，共和黨總統候選人川普接受「彭博商業周刊」（Bloomberg Businessweek）專訪時聲稱，台灣搶走晶片生意，應向美國付保護費。

在美股上市的ASML今天股價暴跌12.74%。人工智慧（AI）晶片龍頭輝達（NVIDIA）挫跌近7%，市值蒸發逾2000億美元。

超微（AMD）及安謀（Arm）股價重跌約10%，美光（Micron）下跌6.27%、博通（Broadcom）也挫跌近8%。

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