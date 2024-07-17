精品、美妝疲軟 LV等大老闆身價直落 他的財富縮水一半

路易威登集團（LVMH）創辦人兼執行長阿諾特（Bernard Arnault）。 路透

精品與美妝市場在多個區域需求疲軟，全球幾位超級富豪的身價也因而縮水。曾是彭博億萬富豪排行榜第一名的法國路易威登集團（LVMH）創辦人兼執行長阿諾特，現在落居第三；全球最富有的女性本是法國化妝品巨人萊雅集團（L'Oreal）繼承人梅爾斯，本月曾短暫將后冠讓給美國超市沃爾瑪創辦家族成員愛麗絲・沃爾頓。

精品市場的低迷，隨著財報季展開而益發明顯。英國精品Burberry危機繼續上演，Swatch集團的銷售大幅下降。路易威登、萊雅這些億萬富豪們所擁有的重量級公司，本月稍晚將發布財報。

根據彭博億萬富豪指數，截至周二（16日）股市收盤，六位財富來自高價商品的超級富豪，身價今年下滑5%，相當於減少約240億美元。至於彭博500大富豪榜中其他人，身價增加13%或1兆美元。上一次這兩群人有這麼大的財富消長差距，要回溯到2022年5月。

阿諾特過去一年財富縮減74億美元，至2,001億美元，如今排在特斯拉 執行長馬斯克 、亞馬遜創辦人貝佐斯 之後。

路易威登第1季財報顯示，服裝與皮件的銷售成長大幅放緩，不計日本的亞洲市場整體下滑。萊雅在中國大陸市場前景黯淡，讓梅爾斯去年12月成為首位財富觸及1,000億美元女性的光環沒能維持多久，現在身價跌至910億美元左右。

精品業界另一大咖開雲集團（Kering）的創辦人皮諾（Francois-Henri Pinault），近年財富減少的程度最驚人。過去三年來，該集團業績受到中國大陸市場下行拖累，再加上法國政治的不穩定，讓他的財富少掉一半，目前為280億美元。

也有精品老闆的財富在艱困時期依然看到成長，例如香奈兒後面的大股東韋特海默（Wertheimer）兄弟。香奈兒去年仍有兩位數成長，不過已提高警覺，表示市場更具挑戰性，公司的手提包和套裝在美國市場需求轉弱。歷峰集團（Richemont）老闆魯伯特（Johann Rupert）也還是贏家，周二發布的最新財報展現韌性。